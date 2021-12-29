الفرنسي بنوا بير يصاب بفيروس كورونا للمرة... الثالثة

الفرنسي بنوا بير خلال مباراته مع الاسباني بابلو كارينيو بوستا في دوري باريس الالف نقطة للماسترز في كرة المضرب، باريس في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2021

باريس (أ ف ب) – أعلن لاعب كرة المضرب الفرنسي "المشاغب" بنوا بير الأربعاء عن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، ما يهدد مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير.

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وكعادته، خرج المصنف 46 عالمياً بتغريدة غريبة ليعلن فيها عن إصابته بكورونا، قائلاً في حسابه على تويتر "صباح الخير، اسمي بنوا بير وللمرة الـ250 جاءت نتيجتي إيجابية بكوفيد! بصراحة، لقد سئمت من +كوفيدكم+ اللعين!!!".

وسبق لبير أن أصيب بفيروس كورونا خلال مشاركته في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2020، ما أدى الى إدخال العديد من اللاعبين في حجر صحي تحسباً للعدوى.

ثم أصيب ابن الـ32 عاماً بالفيروس مجدداً بعدها بأسابيع خلال مشاركته في دورة هامبورغ الألمانية.

ولا يبدو أن الفرنسي في وضع نفسي جيد بسبب الذي يحصل معه، قائلاً "كيف حالي؟ بسبب كوفيد، أعاني من سيلان في الأنف، لكن بسبب كل هذا الحجر الصحي الذي أمضيته في غرفة على الجانب الآخر من العالم، لا أشعر أني مرتاح في رأسي (على الصعيد الذهني)".

وتابع "العام الماضي كان صعباً وهذا العام بدأ بنفس الطريقة"، قبل أن يناشد رابطة اللاعبين المحترفين "أي تي بي"، بالقول "كيف ستدافعون عن لاعبين في حالتي"، في إشارة منه الى الخطر الذي يحدق باللاعبين جراء مشاركاتهم في الدورات.

© 2021 AFP