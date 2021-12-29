المنظمون يعلنون انسحاب ديوكوفيتش من كأس "أي تي بي"

أوسكار ديل بوزو ا ف ب/ا ف ب

الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلاً بعد فوزه على مارين تشيليتش في نصف نهائي كاس ديفيس لكرة المضرب في مدريد في 3 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

سيدني (أ ف ب) – أعلن منظمو كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أي تي بي" الأربعاء أن الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً لن يشارك في البطولة المقررة بين الأول والتاسع من كانون الثاني/يناير في سيدني، ما يزيد الشكوك حول دفاعه عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام للموسم.

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وقال المنظمون في بيان "المصنف أول عالمياً نوفاك ديوكوفيتش انسحب من كأس أي تي بي 2022. سيتولى الآن قيادة المنتخب الصربي اللاعب المصنف 33 عالمياً دوشان لايوفيتش".

وأكد المنظمون بذلك صحة ما كشفته صحيفة "بيليتش" الصربية يوم عيد الميلاد أن ديوكوفيتش الذي يرفض الإفصاح عن تلقيه لقاحاً ضد فيروس "كوفيد-19" من عدمه، لن يشارك في البطولة.

وقالت الصحيفة على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مقربين من النجم الصربي "نوفاك لن يذهب للمشاركة في كأس رابطة لاعبي كرة المضرب المحترفين بنسبة 99٪. إنه يتدرب هنا (في بلغراد)، لكنه قرر عدم المشاركة في هذه البطولة".

وأوضحت أن ديوكوفيتش (34 عاماً) موجود حالياً في بلغراد حيث يهتم بمؤسسته ويتدرب ويقضي الوقت مع أسرته.

وتعتبر مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين الحديثة العهد والتي تتنافس فيها المنتخبات الوطنية، بداية للموسم الجديد لفئة الرجال وتحضيراً لبطولة أستراليا المقررة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير.

وكان لقب النسخة الأولى من كأس "أي تي بي" عام 2020 من نصيب ديوكوفيتش ومنتخب بلاده بالفوز في النهائي على إسبانيا ونجمها رافايل نادال، فيما نالت روسيا بقيادة دانييل مدفيديف وأندري روبليف لقب النسخة الثانية على حساب إيطاليا.

وأنهى ديوكوفيتش عام 2021 في المركز الأوّل عالمياً وذلك للعام السابع توالياً، وهو رقم قياسي. كما حقق رقماً قياسياً بالفوز في دورات الماسترز للألف نقطة حيث أحرز هذا العام لقبه الـ 37.

وأدرج اسم ديوكوفيتش في السابع من الشهر الحالي ضمن لائحة منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس الرابطة، قبل أن يدرج اسمه أيضاً في اليوم التالي ضمن المشاركين في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في الفترة بين 17 و30 كانون الثاني/يناير المقبل.

لكن بانسحابه من كأس الرابطة، يزيد ديوكوفيتش الشك حول مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة حيث يسعى إلى لقبه العاشر بها والرابع تواليا والـ21 في الغراند سلام لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الالقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حاليا مع نادال والسويسري روجيه فيدرر.

وتبقى مشاركة اللاعبين في بطولة أستراليا مشروطة بتلقيهم اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" إلى جانب المقربين منهم وأعضاء جهازهم التدريبي والطبي.

وأكدت صحيفة "بيليتش" أنه من المحتمل أن يعلن "نولي"، وهو لقب ديوكوفيتش، قبل نهاية العام قراره بشأن مشاركته في أول بطولة غراند سلام في العام الجديد.

© 2021 AFP