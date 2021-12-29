بطولة إنكلترا: تشلسي المتعثر أمام برايتون بهدف قاتل ينتزع الوصافة من ليفربول

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

مهاجم تشلسي البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل بهدف السبق في مرمى برايتون خلال مباراة الفريقين في الدوري الانكليزي على ملعب ستامفورد بريدج في لندن في 29 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – تقدم تشلسي للمركز الثاني في الدوري الانكليزي لكرة القدم لكنه فشل في الابتعاد أكثر عن ليفربول أو تضييق الخناق أكثر على مانشستر سيتي المتصدر، بعدما سقط في فخ التعادل بهدف قاتل أمام ضيفه برايتون 1-1 الأربعاء في ختام مباريات المرحلة العشرين.

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افتتح تشلسي التسجيل عبر مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 28، قبل أن يدرك برايتون التعادل بفضل البديل داني ويلباك في الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وانتزع تشلسي الذي رفع رصيده إلى 42 نقطة الوصافة من ليفربول المتراجع للمركز الثالث عقب خسارته أمام ليستر سيتي صفر-1 الثلاثاء، ليتقدم عليه بفارق نقطة يتيمة، علماً أن للـ "ريدز" مباراة مؤجلة. كما بات تشلسي يتأخر بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على برنتفورد في وقت لاحق.

وعاد تشلسي للسقوط في دوامة التعادلات بعد انتصاره على أستون فيلا 3-1 في المرحلة السابقة بعد تعادلين توالياً أمام إيفرتون وولفرهامبتون، لكنه حافظ أمام برايتون على سجله خالياً من الخسارة للمباراة السادسة توالياً في مختلف المسابقات، محققاً 3 انتصارات مقابل العدد ذاته من التعادلات.

ولم يتمكن تشلسي من استغلال عامل الارقام لصالحه حيث تقابل الفريقان 13 مرة في الدوري، ففاز في 10 مباريات وتعادل في ثلاث، فيما وضع برايتون حداً لعدم هز الشباك على ملعب "ستامفورد بريدج" في 6 مباريات توالياً، لينجح في التسجيل أمام "البلوز" خارج الديار في السابعة.

وخاض رجال المدرب الالماني توماس توخل المباراة في ظل كثرة الغيابات، حيث خضع مدافعه الدولي بن تشيلويل لعملية جراحية في ركبته قد تبعده عن الملاعب حتّى نهاية الموسم الحالي. كما غاب المدافع البرازيلي تياغو سيلفا اثر تعرضه لإصابة في فخذه الأحد في الفوز على أستون فيلا، والألماني تيمو فيرنر وروبن لوفتوس-تشيك عقب اصابتهما بفيروس كورونا.

في المقابل، جلس على مقاعد البدلاء الفرنسي نغولو كانتي الذي أصيب أمام أستون فيلا في ركبته قبل أن يدخل في الدقيقة 67 بدلاً من كالوم هودسون-أودوي، والمهاجم الالماني الآخر كاي هافيرتس العائد إلى التمارين بعد غيابه عن المباريات الاخيرة بسبب فيروس كورونا.

ودفع مدرب الـ "بلوز" توخل بالمهاجم لوكاكو في المقدمة، يسانده مايسون ماونت والأميركي كريستيان بوليسيك.

على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضغط تشلسي مع بداية الشوط الأوّل فسدد قائده الإسباني سيزار أسبيليكويتا كرة والمرمى مشرعاً تصدى لها القائم الأيمن (17)، قبل أن يسجل لوكاكو بعدما تابع برأسه ركلة ركنية نفذها الإيطالي جورجينيو (28)، بعد دقيقة من دخول المدافع الاسباني ماركوس ألونسو بدلاً من ريكي جيمس الذي تعرض لاصابة، ليعود تشلسي ويخسر جهود مدافعه الآخر الدنماركي أندرياس كريستنسن للاصابة أيضاً ليحل تريفوه شالوباه بدلاً منه مع بداية الشوط الثاني.

وحال حارس اصحاب الارض السنغالي إدوار مندي دون ادراك برايتون هدف التعادل، فتصدى في أربع دقائق لتسديدة القائد آدم لالانا (38) وثانية للمدافع طارق لامبتي (42).

وتابع مندي تألقه في الشوط الثاني فوقف سداً منيعاً أمام تسديدة المالي إيف بيسوما (53)، قبل أن يحبط انفرادية للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر (60) الذي اعاد الكرة إلى المهاجم الفرنسي نيل موبي من دون أن ينجح الاخير في هز الشباك (60).

وسجل برايتون التعادل بعد عرضية بالمقص من المدافع الاسباني مارك كوكوريا إلى البديل العائد من الاصابة ويلباك (حلّ بدلاً من ماك أليستر في الدقيقة 80) تابعها برأسه في الزاوية البعيدة للحارس مندي (90+1).

© 2021 AFP