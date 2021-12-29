دوري أن بي ايه: ناغتس يلحق بووريرز هزيمته الثالثة في ملعبه

نجم غولدن ستايت ووريرز ستيفن كوري في لقطة خلال الثواني الأخيرة من المباراة التي خسرها فريقه أمام ضيفه دنفر ناغتس في دوري "أن بي أيه"، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021

لوس انجليس (أ ف ب) – ألحق دنفر ناغتس بغولدن ستايت ووريرز، متصدر المنطقة الغربية وصاحب أفضل سجل حالياً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الهزيمة الثالثة في ملعبه بالفوز عليه 89-86 الثلاثاء.

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واستفاد ناغتس على أكمل وجه من معاناة ووريرز في إيجاد طريقه الى السلة لينهي الشوط الأول متقدماً 60-36، لكن ستيفن كوري الذي انتظر حتى آخر 2.08 دقيقة من الربع الثاني ليسجل نقاطه الأولى في اللقاء، انتفض ورفاقه في بداية الربع الثالث بتسجيلهم 17 نقطة مقابل 5 للضيوف ليقلصوا الفارق الى 12 نقطة 53-65.

وبقيادة الكندي أندرو ويغينز العائد الى الفريق بعد خروجه من بروتوكولات فيروس كورونا (21 نقطة مع 8 متابعات)، وكوري الذي سجل 21 من نقاطه الـ23 في الشوط الثاني، قلص ووريرز الفارق الى خمس نقاط قبل 7.20 دقيقة على نهاية اللقاء إثر سلة ثلاثية من كوري.

وبعد ثلاثيتين على التوالي من كوري، بات الفارق نقطتين فقط 82-84 قبل قرابة دقيقتين على النهاية ثم تعادلت الأرقام 84-84 بسلة استعراضية من غاري بايتون جونيور في آخر 1.04 دقيقة، لكن ويل بارتون رد بسلة للضيوف ليعيدهم الى المقدمة 86-84.

وحصل فريق المدرب ستيف كير على فرصتين لإدراك التعادل، لكن الصربي المتألق نيكولا يوكيتش صد محاولة ثلاثية لجوناثان كومينغا، ثم فشل أندريه إيغودالا في محاولة أخرى من خارج القوس في الثانية الأخيرة.

ويدين ناغتس بالفوز السابع عشر في 33 مباراة وبالحاقه الهزيمة السابعة بووريرز في 34 مباراة والثالثة فقط هذا الموسم على أرضه من أصل 19 مباراة، الى يوكيتش الذي سجل 22 نقطة مع 18 متابعة و5 تمريرات حاسمة و4 سرقات "ستيل"، وأضاف بارتون 21 نقطة في لقاء عانى خلاله صاحب الأرض من كافة المسافات، حتى في الرميات الحرة التي ترجم منها 16 فقط من أصل 31.

وعلى ملعب "تويوتا سنتر"، وضع لوس أنجليس ليكرز حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند خمس مباريات، وذلك بفوزه على مضيفه هيوستن روكتس 132-123 بفضل ليبرون جيمس وراسل وستبروك اللذين حققا "تريبل دابل"، الأول بتسجيله 32 نقطة مع 11 متابعة ومثلها تمريرات حاسمة، والثاني 24 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، العائد مؤخراً من الحجر الصحي، وبوبي بورتيس فريقهما ميلووكي باكس حامل اللقب الى فوزه الرابع توالياً والخامس في آخر سبع مباريات والسابع عشر في آخر 22، وذلك على حساب مضيفه أورلاندو ماجيك 127-110.

وسجل أنتيتوكونمبو 28 نقطة مع 6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، وأضاف بورتيس 19 نقطة، بينها 17 في الشوط الأول، ليساهما بجانب كريس ميدليتون (21 نقطة) وجرو هوليداي (18 مع 10 تمريرات حاسمة و4 متابعات)، في الفوز الثالث والعشرين لحامل اللقب في 36 مباراة.

وعزز باكس مركزه الثالث في المنطقة الشرقية خلف بروكلين نتس (23 فوزاً و9 هزائم) وشيكاغو بولز (21-10)، وأمام ميامي هيت (22-13) الفائز على واشنطن ويزاردز 119-112 بفضل جيمي باتلر (25 نقطة مع 8 متابعات و15 تمريرة حاسمة) وتايلور هيرو (32 نقطة) ودانكن روبنسون (26).

وفي المباريات الأخرى، فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على تورونتو رابتورز 114-109 بفضل الكاميروني جويل إمبيد (36 نقطة مع 11 متابعة)، ونيويورك نيكس على مينيسوتا تمبروولفز 96-88، ونيو أوليانز بيليكانز على كليفلاند كافالييرز 108-104، وساكرامنتو كينغز على أوكلاهوما سيتي ثاندر 117-111.

© 2021 AFP