قصف مدفعي على قطاع غزة بعد إصابة إسرائيلي بجروح بنيران من غزة

محمد عابد ا ف ب

شبان فلسطينيون يكتبون على الرمال على شاطىء غزة 2022 تيمنا بالسنة القادمة في 28 كانون الاول/ديسمبر 2021

غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قصف الجيش الإسرائيلي مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس الإسلامية في قطاع غزة، بعد أن أصابت نيران أطلقت من القطاع الفلسطيني مدنيا إسرائيليا، وفق ما افادت مصادر متطابقة في الجيش الإسرائيلي وأخرى أمنية فلسطينية الأربعاء.

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وقال الجيش في بيان إن دبابات إسرائيلية استهدفت عددا من المواقع العسكرية لحركة حماس في شمال غزة بعد إصابة مدني إسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي الفاصل بين القطاع والأراضي الإسرائيلية بإطلاق نار من القطاع.

ووصف جراح الإسرائيلي بـ "الطفيفة".

وأكد مصدر أمني في حكومة حماس في غزة لوكالة فرانس برس أن القصف المدفعي الإسرائيلي "استهدف أربعة مواقع حدودية للرصد تابعة للمقاومة (لكتائب القسام، الجناح العسكري لحماس)، ما أسفر عن إصابة مزارعين اثنين وأضرار".

وبحسب مصدر طبي فلسطيني، "نقل إلى المستشفى الأندونيسي (شمال) مصابان بحالة دون المتوسطة، كما نقل مصاب ثالث إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة بحالة متوسطة".

وقال مزارع فلسطينيين إنه كان في أرضه الزراعية "عندما حصل إطلاق نار من الجهة الفلسطينية تبعه قصف مدفعي وإطلاق نار من قوات الاحتلال".

وأضاف "هربنا من المكان".

وتأتي هذه الحادثة في اليوم الأخير من مناورة عسكرية تجريها الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية لحركة حماس والفصائل الأخرى في قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي منذ خمسة عشر عاما.

وشهد قطاع غزة منذ نهاية 2008 أربعة حروب، كان آخرها تصعيد دام في أيار/مايو استمر 11 يوما، وقتل خلاله 260 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا ومقاتلون. وقتل في الجانب الإسرائيلي 13 شخصا بنيران فلسطينية، من بينهم جندي وطفل وفق مصادر إسرائيلية.

وبحسب التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي الصادر الثلاثاء، أطلقت من قطاع غزة منذ دخول التهدئة التي تمت بوساطة مصرية حيز التنفيذ في أواخر أيار/مايو، خمس قذائف فقط.

© 2021 AFP