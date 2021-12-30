بطولة إنكلترا: كونتي يتوقع بقاء الحارس لوريس في توتنهام

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – توقع مدرب توتنهام الإيطالي أنتونيو كونتي الخميس بقاء قائد الفريق وحارسه الدولي الفرنسي هوغو لوريس في صفوف النادي، مع مشارفة عقده على النهاية أواخر الموسم الحالي.

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قال كونتي "هوغو هو لاعب من توتنهام. هو القائد"، مضيفاً "لا شك أنه سيدخل بمفاوضات مع النادي من أجل إيجاد الحلّ المناسب".

وتابع "أعتقد أن هوغو يريد البقاء في هذا النادي، فهو يحبه. يشعر بالراحة في توتنهام".

وانضم قائد منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018، إلى نادي شمال لندن في آب/اغسطس 2012 قادماً من ليون، بعدما أمضى سنوات عدة مع نيس الذي شهد بداياته.

ولم يقفل حارس المرمى، البالغ 35 عاماً، الباب في تشرين الثاني/نوفمبر حول إمكانية التعاقد مع فريق آخر خلال السنوات الاخيرة التي سيمضيها من مسيرته بين الخشبات الثلاث، كما أبقى على إحتمالية تمديد عقده مع "سبيرز"، أو حتى إمكانية العودة إلى فرنسا.

© 2021 AFP