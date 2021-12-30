بطولة إنكلترا: لوكاكو ليس سعيداً في تشلسي

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب

مهاجم تشلسي البلجيكي روميلو لوكاكو يحتفل مع زميله مايسون ماونت بافتتاحه التسجيل في مرمى برايتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 29 كانون الأول/ديسمبر 2021

لندن (أ ف ب) – كشف مهاجم تشلسي الانكليزي، البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بانه "ليس سعيداً" في صفوف فريقه الذي عاد اليه هذا الصيف قادماً من إنتر الايطالي بعد أن لعب أساسياً في 8 مباريات فقط.

إعلان اقرأ المزيد

واضطر مدرب الفريق الالماني توماس توخل الى عدم الاستعانة بجهود لوكاكو بعد اصابة الاخير وابتعاده لأكثر من شهر، ليعود ويغيب مجدداً بسبب جائحة "كوفيد-19".

وقال لوكاكو في حديث لاذاعة "سكاي سبورت ايطاليا" الخميس "بعد موسمين قضيتهما في إيطاليا حيث عملت كثيراً مع مدربين واختصاصيي التغذية، أشعر بأني في حالة بدنية جيدة".

وأضاف "لكن لست سعيداً بهذه الوضعية، هذا أمر طبيعي. اعتقد أن المدرب قرر اللعب بأسلوب مختلف وبالتالي يتعيّن عليّ عدم الاستسلام ومواصلة العمل وأن اتحلى بالاحترافية".

وتألق لوكاكو في صفوف إنتر الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفاً في صفوفه، كما ساهم بـ 10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى اللقب المحلي للمرة الاولى منذ عام 2010.

ودفع تشلسي مبلغاً مقداره 131 مليون دولار للحصول على خدمات لوكاكو علماً بانه أمضى ثلاثة مواسم في ملعب "ستامفورد بريدج" في بداية مسيرته قبل أن يلعب لناديي إيفرتون ومانشستر يونايتد.

وأردف لوكاكو "اعتقد أنّ الوقت قد حان لكي أتحدث عن هذا الموضوع لأن إنتر لا يزال يملك مكانة خاصة في قلبي، سأعود للعب هناك وانا آمل في ذلك حقاً".

وأوضح "أعشق ايطاليا. حان الوقت لكي اتحدث عما حصل فعلاً من دون الاساءة الى بعض الاشخاص لأنه ليس من طباعي. أوّد التوجه بالاعتذار لانصار إنتر لأني اعتقد بان الطريقة التي تركت ايطاليا فيها كان يجب أن تكون مختلفة".

وسجل لوكاكو هدفه التاسع هذا الموسم في مختلف المسابقات عندما افتتح التسجيل في مرمى برايتون في الدوري المحلي قبل ان يدرك الاخير التعادل في الوقت بدل الضائع.

© 2021 AFP