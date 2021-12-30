بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد يحتفل بعيد "السير" فيرغوسون بفوز على بيرنلي 3-1

أولي سكارف ا ف ب/ا ف ب

نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو يحتفل مع زميله الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بالهدف الثالث في مرمى بيرنلي على ملعب "أولد ترافورد" في مانشستر في 30 كانون الأوّل/ديسمبر 2021

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – احتفل مانشستر يونايتد بالعيد الثمانين لمدربه الاسطوري السابق "السير" أليكس فيرغوسون المتواجد في المدرجات بأفضل طريقة ممكنة بفوزه على ضيفه بيرنلي 3-1 الخميس في ختام مباريات المرحلة العشرين.

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وحسم يونايتد النتيجة في الشوط الاوّل الذي شهد تسجيل الأهداف الأربعة، بتسجيله ثلاثيته عبر الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (8) وبنجامان مي خطأ في مرمى فريقه (27) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (35). فيما سجل هدف الشرف للخاسر آرون لينون (38).

وتقدم يونايتد الذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم للمركز السادس في الترتيب برصيد 31 نقطة، متأخراً بفارق 4 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً أن يونايتد يملك مباراتين مؤجلتين مقابل واحدة لارسنال.

ولم يذق فريق "الشياطين الحمر" طعم الخسارة في مبارياته الست الأخيرة في الدوري محققاً أربعة انتصارات مقابل تعادلين، والثماني الاخيرة في مختلف المسابقات (5 انتصارات مقابل 3 تعادلات).

في المقابل، لم يعرف رجال المدرب شون دايك الفوز في مبارياتهم الست الأخيرة مع أربع تعادلات مقابل خسارتين، وتحديداً منذ فوزهم على على برنتفورد 3-1 في 30 تشرين الأوّل/أكتوبر، ليتراجع بيرنلي المهدد بالهبوط للمركز الثامن عشر، علماً أنه يملك أربع مباريات مؤجلة.

وتميل الأرقام لصالح يونايتد حيث تقابل الفريقان 133 مرة، ففاز "الشياطين الحمر" في 65 مقابل 45 هزيمة، وتعادلا في 23 مناسبة.

وأجرى مدرب يونايتد الموقت الالماني رالف رانغنيك 6 تبديلات على التشكيلة الاساسية التي تعادلت مع نيوكاسل 1-1 في المرحلة السابقة، فدفع بالمهاجم الاوروغوياني إدينسون كافاني صاحب هدف التعادل على ملعب "سانت جيمس بارك" بعدما دخل من على مقاعد البدلاء، إلى جانب النجم رونالدو.

على ملعب "أولد ترافورد"، أظهر يونايتد واقعية في الشوط الاوّل بتسجيله 3 أهداف من 4 تسديدات مستفيداً من هشاشة دفاع بيرنلي، فبكّر في تهديد ضيفه بعد تمريرة طويلة من المدافع لوك شو وصلت إلى "سي آر7" الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة برعونة فوق مرمى الحارس الويلزي واين هينيسي (6)، قبل أن يفتتح التسجيل بعد دقيقتين اثر تسديدة من داخل المنطقة من مايسون غرينوود لتعود إليه الكرة ويمررها إلى رونالدو الذي فشل السيطرة عليها، فتابعها ماكتوميناي خادعة في الشباك.

وكاد يونايتد يضيف الثاني، إلاّ أن لاعب الجناح الأيسر شو أنهى مجهوده الفردي من وسط الملعب بتسديدة بقدمه اليسرى في الشباك الخارجية (20)، قبل أن يتكفل جايدون سانشو بالمهمة بعدما اخترق المنطقة من الجهة اليسرى وراوغ وسدد أرضية في الزاوية البعيدة ارتطمت بالقائد مي وخدعت حارسه (27).

وانضم رونالدو إلى قائمة المسجلين بعدما تابع كرة قوية سددها ماكتوميناي وصدها الحارس هينيسي لترتطم بالقائم وتعود إلى البرتغالي الذي تابعها بسهولة في المرمى الخالي (35).

ردّ بيرنلي عبر مهاجمه المخضرم لينون (34 عاماً) بعدما استفاد من خطأ دفاعي من الإيفواري إريك بايي لينتزع الكرة ويخترق منطقة الجزاء ويسدد أرضية مرت بين قدمي هاري ماغواير خدعت الحارس الاسباني دافيد دي خيا (38).

وحال حارس برايتون هينيسي دون زيادة يونايد غلته في الشوط الثاني، فوقف سداً منيعاً لتسديدة غرينوود (51) وأخرى من المتألق ماكتوميناي (63)، فيما أجرى رانغنيك تبديلات على تشكيلته لم تسفر عن تبديل النتيجة.

-المزيد من التأجيل-

وكانت رابطة الدوري أعلنت في وقت سابق تأجيل مباراة ليستر سيتي ونوريتش المقررة السبت ضمن منافسات المرحلة 21 بطلب من نوريتش على خلفية عدم تمكنه من خوض اللقاء بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه.

وأوضحت الرابطة أن "المجلس أخذ في الاعتبار طلب نوريتش الذي لم يكن لديه العدد المطلوب من اللاعبين لهذه المباراة، وهم ثلاثة عشر لاعبًا وحارس مرمى، بسبب حالات فيروس كوفيد-19 والإصابات".

وارتفع عدد المباريات المؤجلة إلى 17 في الدوري منذ 9 الشهر الحالي، بما في ذلك ثلاث من المباريات التسع المقررة في مرحلة الـ "بوكسينغ داي" التقليدية في 26 منه.

© 2021 AFP