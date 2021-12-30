بطولة فرنسا: تروا يستغني عن خدمات مدربه باتليس

نيكولا توكا اف ب/ارشيف

مدرب تروا لوران باتليس خلال المباراة ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

ليل (فرنسا) (أ ف ب) – أعلن نادي تروا صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الفرنسي الخميس أنه ومدربه لوران باتليس قررا وضع حد لتعاونهما باتفاق متبادل وتفاهم" من أجل "إعطاء دفعة جديدة للمجموعة" قبل "خوض منافسات إياب" الدوري.

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وقال النادي في بيان "بعد مناقشات عديدة بناءة وخيرة، تم الاتفاق بالفعل على مواصلة الموسم باتباع مسارات مختلفة".

وأضاف "هذا القرار الاستراتيجي القوي يهدف إلى الحفاظ على جميع الأطراف وتعزيز فرص بقاء النادي" في الدرجة الأولى.

وأوضح النادي أن إيريك مومبايرتس الذي أوكلت له مهمة التكوين في تموز/يوليو الماضي، سيتولى بشكل مؤقت مسؤولية الفريق الأول في الأسابيع المقبلة".

وذكَّر النادي أن باتليس الذي استلم الإدارة الفنية للفريق في حزيران/يونيو 2019 من الفريق الرديف لسانت إتيان "اكتشف عالم المحترفين كمدرب وقاد تروا إلى لقب دوري الدرجة الثانية في نهاية موسم 2020-2021".

© 2021 AFP