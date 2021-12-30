تشلسي يعلن عن خسائر بقيمة 145.6 مليون جنيه رغم تتويجه بدوري الأبطال

بن ستانسال اف ب/ارشيف

رئيس نادي تشلسي الإنكليزي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يصفق للاعبيه خلال احتفالهم بلقب الدوري في نهاية المباراة ضد سندرلاند في ستامفورد بريدج في لندن في 21 أيار/مايو 2017.

لندن (أ ف ب) – أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم الخميس عن خسائر سنوية قدرها 145.6 مليون جنيه استرليني (173.5 مليون يورو) للعام المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2021 على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

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وتوج النادي اللندني بلقب دوري الأبطال في أيار/مايو الماضي بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي الإنكليزي 1-صفر في بورتو.

لكن بينما ارتفع حجم مبيعاته من 387.8 مليون جنيه استرليني إلى 416.8 مليون جنيه استرليني بفضل الزيادة في إيرادات البث التلفزيوني، قال تشلسي إنه ما زال يتكبد الخسائر بسبب لعب مباريات بدون جمهور بسبب كوفيد-19، بالإضافة إلى تأثر ميزانيته بانخفاض الأرباح على مبيعات اللاعبين.

ويواصل تشلسي الحصول على الدعم المالي من "فوردستام ليميتد"، وهي شركة يسيطر عليها مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، حيث تقول حساباته "الشركة تعتمد على فوردستام ليميتد لدعمها المالي المستمر".

وأعلن تشلسي الخميس تعاقده مع ثلاثة لاعبين مقابل 109.7 مليون جنيه استرليني هم المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي ولاعب الوسط الإسباني ساوول على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد منذ 30 حزيران/يونيو.

واضاف تشلسي أنه في الفترة نفسها باع 13 لاعباً مقابل 103.7 مليون جنيه استرليني، وأنه بإمكانه الحصول على 16.4 مليون جنيه استرليني إضافية إذا تم استيفاء جميع البنود المتعلقة بالانتقالات السابقة.

واشترى أبراموفيتش تشلسي في عام 2003 وأشرف على أنجح حقبة في تاريخ النادي توج خلالها بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا حيث أكمل الـ"بلوز" ثنائية الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزي في موسم 2009-2010.

© 2021 AFP