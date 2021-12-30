دوري "أن بي أيه": مورانت يتابع تألق غريزليز وصنز يعادل ووريرز في الصدارة

جاستن فورد غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجّل النجم الشاب جا مورانت 41 نقطة وقاد ممفيس غريزليز إلى فوزه الثالث تواليًا في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الأربعاء، على حساب لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون جيمس 104-99.

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وكان مورانت نفسه قاد فريقه الى فوز دراماتيكي الإثنين على حساب فينيكس صنز المحلّق بنتيجة 114-113 بسلّة أحرزها قبل 0.5 ثانية من نهاية المباراة، وتمكن مرة أخرى من التألق بتسجيله ست ثلاثيات وهو رقم قياسي في مسيرته.

وعوّض غريزليز تأخره بفارق 14 نقطة في الربع الثالث، فسجّل بمفرده 25 نقطة في النصف الثاني ليعزّز الفريق موقعه في المركز الرابع ضمن المنطقة الغربية.

ولم يشفع بليكرز، بطل موسم 2020، أداء نجمه ليبرون جيمس عشية عيد ميلاده الـ 37، من تفادي الخسارة حيث أحرز 37 نقطة منها ثماني ثلاثيات مع 13 متابعة.

من جهة أخرى، لحق صنز بغولدن ستيت ووريرز الى صدارة المنطقة الغربية بعد فوزه الصريح على أوكلاهوما سيتي ثاندر 115-97.

وسجّل لفينيكس ديفن بوكر 38 نقطة ليضع صنز حدا لخسارتين متتاليتين ويعادل غولدن ستيت ووريرز كأفضل رصيد في الدوري بـ 27 انتصارًا و7 هزائم.

وتابع شيكاغو بولز عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة وقاده زاك لافين الى الفوز على أتلانتا هوكس 131-117.

وأحرز لافين 25 نقطة وأضاف اليه ديمار ديروزان 20 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة.

وسجّل تشيميزي ميتو تسديدة ثلاثية في الثانية الأخيرة ليقود ساكرامنتو كينغز الى الفوز على دالاس مافريكس.

وتغلب لوس أنجليس كليبرز على بوسطن سلتيكس 91-82 في عقر داره، حيث أسهم إيريك بليدسو بعشر من نقاطه الـ 17 في الربع الأخير ليقود الضيوف الى حسم النتيجة.

وكان ماركوس موريس افضل مسجّل لكليبرز بـ 23 نقطة و10 متابعات.

وقاد أليك بوركس نيويورك نيكس الى الفوز على ديترويت بيستونز 94-85 بعد أن سجّل 34 نقطة.

ويعاني بيستونز من غيابات عدّة حيث شارك بأربعة لاعبين فقط من تشكيلته المعتادة، واستعان بلاعبين رديفين لملء الفراغ.

بخلاف بيستونز، لم يستطع ميامي هيت تأمين الحدّ الأدنى لخوض مباراته امام سبيرز في سان أنتونيو بسبب الإصابات وكوفيد-19، ليتم تأجيل المباراة .

© 2021 AFP