"طيران الإمارات" تتوقع نمو أعمالها في 2022 رغم سرعة انتشار كورونا

- طيران الإمارات/ا ف ب

صورة لآخر طائرة "ايرباص ايه-380" تسلمتها شركة "طيران الإمارات" في دبي في 16 كانون الاول/ديسمبر 2021

دبي (أ ف ب) – توقّعت شركة "طيران الإمارات"، أكبر ناقل جوي في الشرق الاوسط، نمو أعمالها في العام المقبل على الرغم من سرعة انتشار فيروس كورونا والتي دفعت منظمة الصحة العالمية إلى التحذير من "تسونامي" إصابات حول العالم.

إعلان اقرأ المزيد

وقال الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي للمجموعة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان "على الرغم من ارتفاع إصابات المتحور أوميكرون مؤخراً، والتباطؤ الطفيف الذي أحدثه ذلك عبر شبكة خطوطنا، إلا أننا نتجه إلى عام 2022 بتفاؤل".

وأضاف "استطعنا بناء زخمٍ قوي هذا العام ونتوقع تسريع نمو الأعمال والتجارة في العام الجديد. اتسم الطيران التجاري بالمرونة على الدوام، وسوف نواصل العمل مع شركائنا في الصناعة لإعادة البناء بصورة أفضل لعملائنا ومجتمعاتنا".

وتراجعت خسائر "طيران الإمارات" ومقرّها دبي إلى أكثر من النصف في الأشهر الستة الاولى من سنتها المالية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مع ارتفاع الطلب على السفر، حسبما أفادت الشركة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتوقّع المجموعة العودة لتحقيق الأرباح خلال 18 شهرا، بحسب ما أفاد رئيسها تيم كلارك الشهر الماضي.

والشركة أكبر مشغّل للطائرات الضخمة من طرازي "ايرباص ايه-380" وبوينغ 777" والتي اضطرت لوقف طيران عشرات منها بسبب الاغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

وقال بيان الشركة الخميس إنّ "طيران الإمارات" أعادت بناء شبكة خدمات إلى 128 مدينة بحلول كانون الاول/ديسمبر الجاري، فيما كانت جميع طائراتها من طراز "بوينغ 777" الـ133 ونحو 60 طائرة من أسطولها الإيرباص "ايه -380" ومجموعها 123 قيد الخدمة.

وتعتبر الشركة أحد أبرز نجاحات إمارة دبي الساعية لترسيخ موقعها كمحطة استقطاب رئيسية للسياح حول العالم الهاربين من الاغلاقات المرتبطة بكورونا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، عاد مطار دبي الدولي، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، إلى العمل بنسبة مئة بالمئة للمرة الأولى منذ الاغلاقات التي تسبّب بها فيروس كورونا في 2020.

وتواصل المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا إحداث فوضى في الأجواء مع إلغاء آلاف الرحلات الجوية منذ عطلة الميلاد، فيما دفع انتشارها السريع عدة دول إلى فرض قيود جديدة والرئيس الأميركي جو بايدن إلى التحذير من "إجهاد" المستشفيات.

وقد شبّهت منظمة الصحة العالمية الأربعاء سيل الإصابات بالمتحورتين أوميكرون ودلتا من فيروس كورونا بـ"التسونامي" وحذرت من أنه قد ينهك أنظمة الصحة الوطنية، في وقت تسجّل العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بكوفيد وتشدد القيود.

© 2021 AFP