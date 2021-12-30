قوات الامن السودانية تقطع الطرق المؤدية إلى الخرطوم تحسباً لتظاهرات

مجاهد شرف الدين ساتي ا ف ب

صحافيون سودانيون يرفعون لافتات خلال تظاهرة أمام مقر إذاعة "هلا 96" في العاصمة الخرطوم بتاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 احتجاجا على إغلاقها بعد الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر

الخرطوم (أ ف ب) – قطعت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم الخميس ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها، فيما يتظاهر المعارضون للحكم العسكري مجدداً.

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مع كل دعوة جديدة يطلقها مناصرو السلطة المدنية المعارضون للفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش الذي عزز سلطته بانقلاب الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، تقوم السلطات باستخدام وسائل جديدة.

ووضعت حاويات على الجسور في التظاهرة السابقة السبت، فإن قوات الأمن - الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع - عمدت هذه المرة إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم، حيث من المقرر أن يتجمع المتظاهرون، وفق ما أشار مراسلو وكالة فرانس برس.

طالبت السفارة الأميركية الأربعاء "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص.

ودعت السفارة السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع اعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلاً، كما يحدث في عشية كل تظاهرة.

في 19 كانون الأول/ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين.

بعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم.

© 2021 AFP