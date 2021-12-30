كأس أمم إفريقيا: البرتغالي بيسيرو يقود نيجيريا بعد النهائيات

ايفاريستو سا ا ف ب

ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب) – يتولى المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الاشراف الفني على منتخب نيجيريا بعد كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في الكاميرون الشهر المقبل، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الأربعاء.

إعلان اقرأ المزيد

وكان الاتحاد النيجيري أقال الشهر الحالي الألماني غيرنوت رور بسبب العروض السيئة لمنتخب "النسور الممتازة"، وعيَّن مكانه موقتاً أوغستين إيغوافوين الذي سبق له قيادته في الفترة بين 2005 و2007 ثم مؤقتا عام 2010.

وسيلعب بيسيرو دور المراقب في البطولة القارية المقبلة حيث سيقود إيغوافوين التشكيلة الخضراء الباحثة عن لقب رابع، قبل أن يتحوّل إلى منصب المدير التقني في الاتحاد المحلي.

وأشرف بيسيرو (61 عاماً) على منتخبي السعودية (2009-2011) وفنزويلا (2020-2021) وكان مدربا مساعدا في ريال مدريد الإسباني عام 2003، كما أشرف على أندية سبورتينغ وبراغا وبورتو في بلاده، بالإضافة إلى الهلال السعودي والأهلي المصري من بين أندية أخرى.

وكان إيغوافوين (56 عاماً) الذي قاد نيجيريا الى اللقب القاري عام 1994، استدعى تشكيلة من 28 لاعباً أبرزهم أحمد موسى وأوديون إيغالو وكيليتشي إيهياناتشو وأليكس أيووبي ومهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمهن المصاب راهناً بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد في بيان "أقرت اللجنة التنفيذية اقتراحاً بتعيين السيد جوزيه بيسيرو مدرباً للنسور الممتازة، بعد انتهاء العلاقة مع السيد غيرنوت رور. مع ذلك، قررت اللجنة أن السيد أوغستين إيغوافوين الذي عُيّن مدرباً موقتاً، سيقود النسور الممتازة في كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون حيث يلعب السيد بيسيرو دور المراقب".

وتابع الاتحاد الذي كشف رئيسه سابقاً انه استشار المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو في مسألة تعيين المدرب الجديد "تم الاتفاق بالإجماع على أن كأس الأمم الأفريقية هي وسيلة جيدة للسيد بيسيرو لبدء علاقة عمل مع السيد إيغوافوين، الذي سيعود إلى دوره كمدير تقني (وبالتالي الرئيس المباشر للسيد بيسيرو) بعد كأس الأمم الإفريقية".

وكان إيغوافوين، المدافع السابق، قاد نيجيريا إلى مركز ثالث في النهائيات القارية قبل 15 عاماً في مصر.

وتلعب نيجيريا في مجموعة رابعة تضم مصر والسودان والوافدة الجديدة غينيا بيساو.

وكان رور عبّر عن "خيبة" أمله الكبيرة غداة إقالته قبل شهر من النهائيات القارية المقررة في الكاميرون من التاسع من كانون الثاني/يناير إلى السادس من شباط/فبراير المقبلين.

وقال لوكالة فرانس برس "إنها خيبة أمل كبيرة، لكنني لا أريد المجادلة، إنه ليس أسلوبي"، معربا عن اقتناعه "بأنه نيجيريا ستظهر بمستوى جيد جدا في كأس أمم إفريقيا لأن المنتخب جاهز ومجموعته موحدة جدًا ومستعدة للتحديات التي تنتظرها".

وكان رور يشرف على الادارة الفنية للمنتخب النيجيري منذ آب/أغسطس 2016 وينتهي عقده في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وأضاف مدرب بوردو الفرنسي السابق "سأعيش أوقاتا صعبة بعيدا عن هؤلاء اللاعبين الرائعين وهذا الجهاز الفني الموحد جدا، لكن البيئة ليست مواتية دائمًا، لا يمكننا التحكم في كل شيء"، موضحًا أن محاميه يخوض المفاوضات لفسخ العقد الذي كان سينتهي في

وحطّم رور الرقم القياسي لمدة قيادته نيجيريا، والتي استمرت خمس سنوات ونصف، متخطيا الأسطورة الهولندي كليمنس فيسترهوف التي قاد نيجيريا لمدة خمس سنوات في الفترة بين 1989 و1994 وإلى ثمن نهائي مونديال الولايات المتحدة عندما خسرت بصعوبة أمام إيطاليا 1-2 بثنائية روبرتو باجيو بعد التمديد.

وقاد رور نيجيريا إلى مونديال 2018 في روسيا والى المركز الثالث في نهائيات أمم إفريقيا الأخيرة في مصر عام 2019، بعد خسارته 1-2 في نصف النهائي أمام الجزائر التي توجت لاحقا باللقب.

كما نجح رور في قيادة نيجيريا إلى الدور الفاصل المؤهل للمونديال المقبل في قطر، لكن التعادل أمام الرأس الأخضر 2-2 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، عجَّل بإقالته.

© 2021 AFP