مقتل اربعة جنود ماليين في هجوم غرب البلاد

ميشال كاتاني ا ف ب/ارشيف

جنود ماليون على طريق بين موبتي ودجين في 28 شباط/فبراير 2020

باماكو (أ ف ب) – قتل أربعة جنود ماليين وأصيب أكثر من عشرة آخرين في هجوم مساء الثلاثاء في نارا غربي البلاد، حيث يتمركز جهاديون، وفق حصيلة أولية أوردتها القوات المسلحة المالية (فاما).

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اعلن الجيش المالي في بيان "تعرضت وحدة فاما في منطقة نارا لهجوم مركب شمل تفجير عبوات ناسفة و (استخدام) أسلحة ثقيلة" بعد ظهر الثلاثاء.

ولم يحدد البيان هوية منفذي الهجوم مشيراً إلى أن الحصيلة الاولية بلغت "أربعة قتلى وعشرة مصابين بجروح خطيرة".

ويتعرض الجيش المالي بانتظام لهجمات في هذه المنطقة من مالي. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، قتل أربعة جنود ماليين وجرح 14 آخرين، في هجوم نسبه الجيش إلى جهاديين في مركز غيريه في منطقة نارا.

وتشهد مالي موجة من أعمال العنف المتعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وجهاديون في شمال البلاد في 2012، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.

وتفاقم العنف بسبب نزاعات محلية وأعمال نهب في وسط البلاد، حيث تُرتَكب غالبية الاعتداءات في حقّ مدنيين، حسب الأمم المتحدة. واتّسع نطاق أعمال العنف هذه إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

ولم يؤدّ استيلاء العسكريين على السلطة في باماكو بانقلاب في عام 2020، إلى كبح هذه الدوامة.

© 2021 AFP