البابا فرنسيس يغيّر مجددا خططه لرأس السنة

ألبرتو بيتسولي ا ف ب

البابا فرنسيس خلال صلاة الغروب ليلة رأس السنة في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021

الفاتيكان (أ ف ب) – لم يرأس البابا فرنسيس صلاة الغروب لمناسبة رأس السنة في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، كما كان مقررا، لكنه ألقى العظة خلال القدّاس.

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وترأس الكاردينال جوفاني باتيستا ري عميد مجمّع الكرادلة الصلاة، في حين بقي البابا البالغ 85 عاما جالسا في كرسيه واضعا كمامة أغلب الوقت.

وردّا على سؤال عن هذا التغيير الذي طرأ بعد ثلاث ساعات من تأكيد الفاتيكان ترؤس الحبر الأعظم القدّاس، قال ناطق باسم الحبرية إن البابا فرنسيس أراد أن يحيي الكاردينال هذه المراسم.

وقد تعذّر على البابا إحياء قدّاس رأس السنة العام الماضي بسبب معاناته التهابا في العصب الوركي.

ويقوم عادة الحبر الأعظم بعد صلاة الغروب ليلة رأس السنة بزيارة مغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس، لكن هذه الزيارة ألغيت الجمعة خشية انتشار فيروس كورونا بين الحشود.

وتواجه إيطاليا، وفيها الدولة البابوية، كغيرها من البلدان الأوروبية، ارتفاعا في الإصابات بكوفيد-19 بدفع من المتحورة الجديدة أوميكرون.

© 2021 AFP