دوري "أن بي ايه": فيلادلفيا يفسد عودة دورانت

داستن ساتلوف GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – افسد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عودة نجم بروكلين نتس كيفن دورانت الى صفوف فريقه بعد غيابه عن الملاعب في الاسبوعين الاخيرين وتغلب عليه 110-102 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وساهم الكاميروني جويل امبيد وتايريز ماكسي في فوز فيلادلفيا بتسجيلهما 34 و25 نقطة تواليا.

وكان دورانت يخوض مباراته الاولى في صفوف بروكلين نتس منذ 16 كانون الاول/ديسمبر بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب بروتوكول جائحة كوفيد-19 ما ادى الى تأجيل ثلاث مباريات لفريقه في الايام الاخيرة. وسجل دورانت خلال المباراة 33 نقطة، واضاف زميله جيمس هاردن "تريبل دابل" مع 33 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لابعاد الهزيمة عن فريقهما امام فيلادلفيا الذي خاض المباراة في غياب مدربه دوك ريفرز للاشتباه باصابته بكوفيد-19.

وحسمت نتيجة المباراة في الدقيقتين الاخيرتين منها عندما سجل صانع العاب سيكسرز سيث كوري ثلاثية حاسمة منحت فريقه التقدم بفارق 7 نقاط قبل ان يضيف امبيد سلة قبل 15 ثانية من نهاية المباراة.

وبهذا الفوز بقي فيلادلفيا سادسا في المنطقة الشرقية التي يتزعمها بروكلين بالذات.

وحقق ميلووكي باكس فوزا عريضا على اورلاندو ماجيك 136-118 بفضل تألق نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو صاحب 33 نقطة و12 متابعة.

وتغلب واشنطن بسهولة ايضا على كليفلاند كافالييرز 110-93 في مباراة شهدت عودة هداف الفائز برادلي بيل الذي سجل 29 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة.

في المقابل، تأجلت مباراة دنفر ناغتس مع غولدن ستايت ووريرز لان الفريق الاول لم يتمكن من تجهيز ثمانية لاعبين لخوض اللقاء بسبب الاصابات والحالات الايجابية بكوفيد-19 في صفوفه.

© 2021 AFP