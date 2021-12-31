دوري "أن بي ايه": فيلادلفيا يفسد عودة دورانت وتأجيل مباراة ووريرز وناغتس

داستن ساتلوف GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – أفسد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز عودة نجم بروكلين نتس كيفن دورانت الى صفوف فريقه بعد غيابه عن الملاعب في الاسبوعين الاخيرين وتغلب عليه 110-102 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين تأجلت مباراة دنفر ناغتس مع غولدن ستايت ووريرز لعدم قدرة الاول على تأمين 8 لاعبين لخوضها.

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وساهم الكاميروني جويل امبيد وتايريز ماكسي في فوز فيلادلفيا بتسجيلهما 34 و25 نقطة تواليا.

وكان دورانت يخوض مباراته الاولى في صفوف بروكلين نتس منذ 16 كانون الاول/ديسمبر بعد خضوعه للحجر الصحي بسبب بروتوكول جائحة كوفيد-19 ما ادى الى تأجيل ثلاث مباريات لفريقه في الايام الاخيرة. وسجل دورانت خلال المباراة 33 نقطة، واضاف زميله جيمس هاردن "تريبل دابل" مع 33 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، لكن ذلك لم يكن كافيا لابعاد الهزيمة عن فريقهما امام فيلادلفيا الذي خاض المباراة في غياب مدربه دوك ريفرز للاشتباه باصابته بكوفيد-19.

وحسمت نتيجة المباراة في الدقيقتين الاخيرتين منها عندما سجل صانع العاب سيكسرز سيث كوري ثلاثية حاسمة منحت فريقه التقدم بفارق 7 نقاط قبل ان يضيف امبيد سلة قبل 15 ثانية من نهاية المباراة.

-مشادة كلامية-

وشهدت المباراة مشادة كلامية بين امبيد ودورانت وتم الفصل بينهما من قبل لاعبي الفريقين قبل نهاية المباراة ب15 ثانية لكن الاخير قلل من اهمية ما حصل بقوله "لدينا احترام كبير ومتبادل لبعضنا البعض، وبالتالي فان حماوة التنافس ادت الى ذلك.كلانا يعشق اللعبة وهذه هي روح التنافس وما يجعل اللعبة افضل".

وبهذا الفوز بقي فيلادلفيا سادسا في المنطقة الشرقية التي يتزعمها بروكلين بالذات.

في المقابل علق تايريز ماكسي على فوز فيلادلفيا بقوله "خضنا المباراة رافعين شعار الثأر لأننا خسرنا امام نتس مرتين هذا الموسم، والفوز اليوم في عقر دارهم كبير".

وحقق ميلووكي باكس فوزا عريضا على اورلاندو ماجيك 136-118 بفضل تألق نجمه اليوناني يانيس انتيتوكونمبو صاحب 33 نقطة و12 متابعة، واضاف زميلاه جرو هوليداي وخريس ميدلتون 25 و22 نقطة تواليا.

وتغلب واشنطن بسهولة ايضا على كليفلاند كافالييرز 110-93 في مباراة شهدت عودة هداف الفائز برادلي بيل الذي سجل 29 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة.

-تأجيل وانتقاد-

في المقابل، تأجلت مباراة دنفر ناغتس مع غولدن ستايت ووريرز لان الفريق الاول لم يتمكن من تجهيز ثمانية لاعبين لخوض اللقاء بسبب الاصابات والحالات الايجابية بكوفيد-19 في صفوفه.

وتبين اصابة المدرب مايكل مالون بالاضافة الى 3 لاعبين اخرين الخميس لينضموا الى لائحة طويلة من الاصابات تضم مايكل بورتر جونيور وارون غوردون وجمال مكراي.

وادى تأجيل المباراة الى سلسلة انتقادات ابرزها من نجم غولدن ستايت درايموند غرين الغائب عن الملاعب بسبب بورتوكول كوفيد-19.

وكان غرين غاب عن مباراة فريقه الاخيرة التي خسرها امام دنفر ناغتس.

وقال غرين متوجها بكلامه الى رابطة الدوري "كيف يمكن الاستمرار في تأجيل المباريات بعد ان وضعتم القوانين من اجل عدم تكرار هذا الامر؟"، واضاف على حسابه على تويتر "الا يمنح هذا الامر افضلية تنافسية لبعض الفرق الاخرى؟".

وكان مفوض رابطة الدوري الاميركي لكرة السلة ادم سيلفر بان لا وجود لاي اسباب لايقاف نشاط الموسم الحالي، لكنه في المقابل جعل مهمة الاندية اسهل في التعاقد مع لاعبين لعقود قصيرة الامد من الدوريات التطويرية من اجل خوض المباريات وقلص عدد الايام التي يتم فيها حجر اللاعبين. لكن تفشي الحالات الايجابية بالاضافة الى الاصابات الكبيرة في صفوف اللاعبين في هذا الوقت من الموسم جعل مهمة الاندية صعبة في تأمين العدد الكافي من اللاعبين لخوض المباريات.

وارتفع عدد المباريات المؤجلة هذا الموسم الى 11.

© 2021 AFP