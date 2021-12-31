كأس أمم إفريقيا: أوسيمهن خارج تشكيلة نيجيريا

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

خاض أوسيمهن آخر مباراة مع نابولي ضد إنتر ميلان في 21 تشرين الثاني/نوفمبر

ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب) – أجبرت نيجيريا على اجراء أربعة تغييرات على تشكيلتها المشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقررة في 9 كانون الثاني/يناير في الكاميرون، حيث سيغيب نجم هجومها فيكتور أوسيمهن والجناح إيمانويل دنيس عن النهائيات.

إعلان اقرأ المزيد

وإلى أوسيمهن مهاجم نابولي الإيطالي ودنيس لاعب واتفورد الإنكليزي، سيغيب المدافع شيهو عبدولاهي وليون بالوغون.

واستبعد أوسيمهن بعد إصابته بفيروس كورونا ولعدم تعافيه من كسور في وجهه تطلبت اجراء جراحة، فيما لن يسرّح واتفورد دنيس بعد تلقيه دعوة متأخرة لضمّه.

وحلّ بدلا منهما هنري أونييكورو (أولمبياكوس اليوناني) وبيتر أولايينكا (سلافيا براغ التشيكي).

واتهمت نيجيريا نادي واتفورد بـ"التكشير عن أنيابه" في تعامله مع دنيس، لكن مدرب الأخير الإيطالي كلاوديو رانييري اعتبر ان المحادثات بين ناديه ومنتخب النسور الممتازة كانت حبية.

وانضم أيضا الى التشكيلة تايرون إيبويهي لاعب فينيتسيا الإيطالي وأولواسيميليوغو أجايي لاعب وست بروميتش الإنكليزي.

وكان الاتحاد النيجيري أعلن الأربعاء تولي المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الاشراف الفني على منتخبه الأول بعد كأس أمم إفريقيا، بعد اقالة الشهر الحالي الألماني غيرنوت رور بسبب العروض السيئة.

وسيلعب بيسيرو دور المراقب في البطولة القارية المقبلة حيث سيقود أوغوستين إيغوافوين الذي سبق له قيادته في الفترة بين 2005 و2007 ثم مؤقتا عام 2010، التشكيلة الخضراء الباحثة عن لقب قاري رابع، قبل أن يتحوّل إلى منصب المدير التقني في الاتحاد المحلي.

© 2021 AFP