نادال وصل الى ملبورن لخوض بطولة استراليا المفتوحة

جوسيبي كاكاتشي ا ف ب/ارشيف

ملبورن (أ ف ب) – وصل النجم الاسباني رافايل نادال الى ملبورن استعداد لخوض غمار بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بعد تعافيه من الاصابة بفيروس كورونا كما اعلن الجمعة.

إعلان اقرأ المزيد

ونشر نادال صورة له على حسابه على انستغرام مرفقا اياها بعبارة "لا تقولوا لأحد، لكني هنا".

وكان نادال المتوج بطلا في استراليا مرة واحدة عام 2009، اصيب بفيروس كورونا بعد خوضه مباراة استعراضية في ابو ظبي قبل اسبوعين، وقد اشار انه عانى "من لحظات غير جيدة".

لم يكن نادال الوحيد الذي اصيب بفيروس كورونا بعد مشاركته في ابو ظبي، بل ايضا الروسي اندريه روبليف المصنف خامسا عالميا، السويسرية بيليندا بنتشيتش بطلة اولمبياد طوكيو. كما اصيب البريطانية ايما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز بالفيروس ايضا قبل ذلك.

ويشكل وصول نادال دفعة كبيرة لمنظمي البطولة الاسترالية التي تنطلق في 17 من الشهر المقبل وتستمر حتى 30 منه.

ولا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة المصنف اول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش في البطولة لا سيما بعد انسحابه من خوض كأس "اي تي بي" للمنتخبات علما بأنه توج في ملبورن تسع مرات اخرها العام الماضي.

ورفض ديوكوفيتش التأكيد في ما اذا تلقى اللقاح من عدمه حيث يتعين على كل لاعب مشارك في البطولة ان يكون خضع له او حصل على افادة طبية بهذا الشأن.

وتغيب اسماء كبيرة عن البطولة الاسترالية بداعي الاصابة او الاصابة بفيروس كورنا على غرار السويسري روجيه فيدرر والاميركية سيرنيا وليامس بالاضافة الى النمسوي دومينيك تييم.

© 2021 AFP