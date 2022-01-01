بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يتابع تحليقه في الصدارة بالفوز الـ 11 توالياً

لاعب مانشستر سيتي رودري يحتفل بهدف الفوز في مرمى أرسنال 2-1 في الدوري الانكليزي لكرة القدم على ملعب الإمارات ستاديوم في لندن في الاوّل من كانون الثاني/يناير 2022

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تابع مانشستر سيتي تحليقه منفرداً في صدارة الدوري الانكليزي لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه أرسنال المنقوص عددياً 2-1 السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الحادية والعشرين.

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افتتح ارسنال الذي خاض اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 59 اثر طرد مدافعه البرازيلي غابريال ماغاليش، التسجيل عبر بوكايو ساكا (31)، فيما أدرك الجزائري الدولي رياض محرز التعادل لسيتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57، قبل أن يضيف الاسباني رودري هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع سيتي رصيده إلى 53 نقطة في الصدارة، مبتعداً بفارق 11 و12 نقطة توالياً عن مطارديه المباشرين تشلسي الثاني وليفربول الثالث الذي خاض مباراة أقل، قبل الموقعة المنتظرة بينهما الاحد على ملعب "ستامفورد بريدج"، في حين سيغيب مدرب الـ "ريدز" الألماني يورغن كلوب على خلفية شكوك حول فحص إيجابي لفيروس كورونا.

وحقق سيتي انتصاره الـ 11 توالياً في "بريميرليغ" حيث تعود خسارته الأخيرة إلى المرحلة العاشرة على أرضه أمام كريستال بالاس صفر-2، كما أوقف سلسلة فريق "المدفعجية" الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الخامس توالياً في الدوري والسادس في مختلف المسابقات، إلا أن أرسنال مُني بخسارة أولى منذ سقوطه أمام إيفرتون 1-2 في المرحلة الخامسة عشرة.

واعتمد الفريق اللندني على مهاجمه وقائده الفرنسي الكسندر لاكازيت، وعلى الياباني تاكيهيرو تومياسو في خط الدفاع، فيما جلس روب هولدينغ على مقاعد البدلاء. وغاب مدربه الاسباني ميكيل أرتيتا عن اللقاء بسبب اصابته بفيروس كورونا، ليحل بدلاً منه مساعده الهولندي ألبرت ستايفنبرغ.

في المقابل، تواجد المدافع البرتغالي جواو كانسيلو الذي اصيب بوجهه وهو يحاول التصدي لسارقين في منزله، فيما دفع المدرب الاسباني بيب غوارديولا بالثلاثي الهجومي الجزائري محرز ورحيم سترلينغ والبرازيلي غابريال جيزوس.

على ملعب الامارات في لندن، أدخل ارسنال الشك في قلب ضيفه مهيمناً على الشوط الأوّل بفضل التحرك الرائع للاعبيه، فبعدما استعان الحكم بتقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" للتأكد من عدم ارتكاب حارس سيتي البرازيلي إيدرسون خطأ على لاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد في الدقيقة العاشرة، تدخل الاوّل مرة جديدة بعد ست دقائق أمام تسديدة مواطنه غابريال مارتينيلي، قبل أن يسقط أمام كرة جماعية وصلت إلى الاسكتلندي كيران تيرني مررها داخل المنطقة إلى بوكايو ساكا تابعها بالقدم اليسرى إلى يسار الحارس إيدرسون (31)، مسجلاً هدفه السادس في الدوري هذا الموسم.

وتوترت أجواء اللقاء في الشوط الثاني بعد العودة إلى "في ايه آر" لاحتساب ركلة جزاء لصالح سيتي، بعد مسك بالقميص من السويسري غرانيت تشاكا على البرتغالي برناردو سيلفا، نفذها محرز بنجاح إلى يسار الحارس آرون رامسدايل (57)، في سادس أهدافه هذا الموسم.

وكاد سيتي يقع في المحظور بعدما أخطأ المدافع الاسباني أيمريك لابورت في اعادة الكرة بالرأس إلى حارسه إيدرسون المتقدم، ليتابع الهولندي نايثن أكيه وينقذ الموقف عن خط المرمى (58)، ليعود الحكم ويطرد البرازيلي ماغاليش بالبطاقة الصفراء الثانية عقب خطأ على مواطنه جيزوس (59).

وضغط سيتي مقابل تراجع أرسنال، ليسجل حامل اللقب هدف الفوز بعد عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين إلى داخل المنطقة وتسديدة من سيلفا عادت إلى رودري تابعها بنجاح في الشباك (90+3).

ويلعب لاحقاً واتفورد أمام توتنهام وكريستال بالاس مع وست هام.

© 2022 AFP