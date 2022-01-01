بطولة انكلترا: يورغن كلوب سيغيب عن مباراة ليفربول وتشلسي بعد فحص إيجابي مشتبه فيه (بيان)

جاستين تاليس ا ف ب/ا ف ب

لندن (أ ف ب) – سيغيب مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب عن مباراة فريقه المفصلية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أمام تشلسي الاحد ضمن المرحلة 21 وذلك عل خلفية شكوك حول فحص ايجابي لفيروس كورونا.

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وسيتولى بيب لايندرس مساعد كلوب قيادة الفريق، وذلك في المباراة التي تقام على ملعب ستامفورد بريدج حيث يسعى ليفربول صاحب المركز الثالث الى استعادة المركز الثاني والبقاء على مقربة من مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر.

بالإضافة إلى كلوب، ثبتت إصابة ثلاثة أعضاء من طاقمه الفني بفيروس كورونا، الا أنّه من غير المتوقع أن يطلب "ريدز" تأجيل المباراة.

وقال ليفربول في بيان السبت "سيغيب يورغن كلوب عن لقاء ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز مع تشلسي الأحد بعد إعادة إجراء اختبار كوفيد-19 مشتبه فيه".

ودخل كلوب في حجر صحي حيث أفاد البيان أنّه "يعاني من أعراض خفيفة".

وتابع البيان "وبالتالي، سيقود مساعد المدرب بيب لايندرز الفريق على ملعب ستامفورد بريدج".

لم تظهر أي نتائج إيجابية على لاعبي ليفربول بعد اكتشاف إصابة ثلاثة لاعبين الجمعة من دون ان يتم الكشف عن أسمائهم بحسب ما أكدّ كلوب.

ورغم رفضه اعتبار المباراة في خطر، كان سبق لكلوب ان تحدث عن أنّ كل يوم هو بمثابة "ورقة يانصيب" في الإشارة الى إمكانية اكتشاف إصابات يومية بفيروس كورونا في الفريق وسواه.

وأضاف البيان "الفحوصات التي خضع لها الفريق بكامله لم تظهر أية إصابات جديدة في التشكيلة الى جانب اللاعبين الثلاثة المصابين الذين كشف عنهم كلوب الجمعة".

وأشار البيان الى انّ ثلاثة أعضاء من الجهاز التدريبي أعادوا إجراء فحص إيجابي مشكوك فيه.

وفي حال ثبُتت إصابة كلوب، سيغيب المدرب الألماني ايضا عن مواجهة الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنكليزية امام أرسنال الخميس.

ويواجه الدوري الانكليزي تفشيًا كبيرًا في فيروس كورونا خلال شهر كانون الاول/ديسمبر، حيث سبق أن أرجئت مباراة ليفربول امام ليدز يونايتد في الـ "بوكسينغ داي" بسبب الإصابات بالفيروس.

وقد تأجلت الى حدّ الآن 17 مباراة ضمن الدوري الممتاز بسبب كوفيد، فيما غاب مدرب أرسنال الإسباني ميكيل أرتيتا للسبب ذاته عن المباراة امام مانشستر سيتي السبت والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وأصيب نجوم ليفربول الهولندي فيرجل فان دايك، البرازيلي فابينيو، الإسباني تياغو ألكانتارا وكورتيس جونز بفيروس كورونا في كانون الأول/ديسمبر.

يتخلف الحمر بفارق نقطة واحدة عن تشلسي الثاني لكنه يملك مباراة أقل وذلك بعد خسارته المفاجئة امام ليستر سيتي الثلاثاء الماضي.

فيما يتخلف ليفربول عن مانشستر سيتي بـ 12 نقطة، لكن مع مباراتين أقل.

© 2022 AFP