توقف منصة لانتاج الغاز بعد تسرب في حقل إيراني

اف ب/ارشيف

منشأة نفطية في حقل "بارس" (فارس) في جنوب ايران

طهران (أ ف ب) – توقفت إحدى منصات الانتاج عن العمل في أحد حقول الغاز الطبيعي في إيران، بعد تسرب في أحد أنابيب النقل في مياه الخليج، وفق ما أفادت الشركة المشغّلة في بيان السبت.

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وأوضحت الشركة "تم اكتشاف تسرّب الجمعة في خط النقل البحري (أسفل المياه) لمنصة الانتاج السادسة عشرة، والتي تم إغلاق مخارجها بشكل فوري. لم تمت السيطرة على التسرب بشكل كامل"، وفق بيان نشرته وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية.

وأشار البيان الى أن المنصة "خارج الخدمة حاليا".

ويتضمن الحقل، الأكبر عالميا للغاز الطبيعي، وتتشاركه الجمهورية الإسلامية مع قطر، 24 منصة في الجهة الإيرانية.

وأوضحت الشركة الإيرانية في بيانها أن "صاعقة تسببت باشتعال الغاز المتسرّب الى سطح المياه على بعد 15 كلم من المنصة. وتمت السيطرة عليها فورا بعد وقف الانتاج".

وأشار مدير الانتاج في بارس الجنوبي علي رضا إبادي الى أن إصلاح خط النقل قد يستغرق وقتا لوجوده تحت الماء، وفق تصريحات للتلفزيون الرسمي السبت.

ولإيران ثاني أكبر احتياطات مثبتة من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.

© 2022 AFP