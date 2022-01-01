جرح ثلاثة عناصر من قوات حفظ السلام الأممية في انفجار لغم في إفريقيا الوسطى

أليكسي اوغيه ا ف ب/ارشيف

موكب تابع لمينوسكا يمرّ في بلدة في إفريقيا الوسطى في 3 شباط/فبراير 2021

بانغي (أ ف ب) – أُصيب ثلاثة عناصر بنغلادشيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بجروح الجمعة، اثنان منهم جروحهما خطرة، جراء انفجار لغم أثناء عبور آليتهم في شمال غرب إفريقيا الوسطى، المنطقة التي تشهد معارك بين متمردين والجيش، وفق ما أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) في بيان السبت.

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منذ أشهر عدة، تستخدم الجماعات المسلحة التي تنشط في إفريقيا الوسطى والتي أُبعدت عن المدن الكبيرة، أساليب حرب العصابات وتزرع متفجرات على طول الطرقات الرئيسية لتأخير تقدم القوات الموالية للحكومة.

وجاء في البيان أن "العناصر الثلاثة من القبعات الزرقاء كانوا ضمن موكب الكتيبة البنغلادشية وكانوا يقومون بدورية لحماية السكان على طريق بوار-بوكارانغا"، على بعد أكثر من 500 كيلومتر من بانغي "عندما وقع الانفجار".

وأضاف البيان أن "المصابَين بجروح خطرة نُقلا في مروحية إلى بوار للمعالجة في مستشفى تابع لمينوسكا".

في اليوم السابق، جُرح ثلاثة جنود تنزانيين من قوات حفظ السلام، أحدهم جروحه خطرة، في انفجار لغم آخر في غرب البلاد.

منذ آب/أغسطس، قُتل ثمانية أشخاص بينهم امرأتان وطفل يبلغ 5 سنوات، بسبب الألغام في هذه المنطقة، بحسب مينوسكا.

تشير البعثة الأممية إلى الهجمات ضد قوات حفظ السلام قد تشكل جرائم حرب وقد تؤدي إلى إطلاق ملاحقات من جانب القضاء الوطني أو الدولي.

في كانون الأول/ديسمبر 2020، أطلقت بعض الجماعات المسلحة التي كانت تسيطر آنذاك على ثلثي البلاد هجومًا للحؤول دون إعادة انتخاب الرئيس فوستين أركانج تواديرا. بفضل دعم مجموعات شبه عسكرية روسية وجنود روانديين، تمكنت الحكومة مذاك من استعادة كل المدن الكبيرة ومن دفع المتمردين إلى الغابات.

© 2022 AFP