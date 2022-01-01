دوري "أن بي ايه": ديروزان يحمل بولز و43 نقطة لليبرون

واشنطن (أ ف ب) – سجّل ديمار ديروزان ثلاثية قاتلة منحت شيكاغو بولز فوزه السادس توالياً على حساب مضيفه إنديانا بايسرز 108-106 الجمعة في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما سجّل النجم ليبرون جيمس 43 نقطة للوس أنجليس ليكرز.

إعلان اقرأ المزيد

وأضاف ديروزان ست تمريرات حاسمة، 3 متابعات و3 سرقات، علماً بأنه سجل 13 من نقاطه الـ28 (الأعلى في المباراة) في الربع الأخير.

ورفع بولز رصيده إلى 23 فوزا و10 خسارات، في صدارة المنطقة الشرقية بالتساوي مع بروكلين نتس.

قال ديروزان "نظرت إلى الساعة، وقلت +يجب أن اقوم بشيئ ما+. حاولت الحصول على المساحة قدر المستطاع للارتقاء. شعرت بان الكرة جيدة فوراً بعد أن رميتها".

ووصف ديروزان رميته البعيدة بأنها بين الأفضل بين سلاته الحاسمة في نهاية المباريات "أصنفها في هذه المرتبة. كانت مباراة شعرنا فيها بأن كل الأمور لا تصبّ في مصلحتنا. شعرت بأننا نتعرض للخسارة".

تابع "لكننا صمدنا وفزنا بسلة رائعة. كان فوزاً يصعب تحقيقه".

وغاب عن بولز مدربه بيلي دونوفان المصاب بفيروس كورونا.

أضاف ديروزان "هذا نتيجة لعملنا الدؤوب. أن نواجه صعوبات نهاية السنة ونتصدر منطقتنا فهذا يؤكد مدى قوتنا كفريق".

وفي المباراة الأخيرة من الدوري لعام 2021 والأولى لجيمس بعد بلوغه السابعة والثلاثين الخميس، سجّل أفضل لاعب في الدوري أربع مرات أعلى رصيد له هذا الموسم (43 نقطة) خلال فوز ليكرز على ضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 139-106.

حقق "الملك" 16 من 26 محاولة بينها 5 من 10 خارج القوس وأنهى المباراة مع 14 متابعة و4 تمريرات حاسمة.

واستمتع جيمس بمباراته الـ67 في مسيرته يسجل فيها 40 نقطة أو أكثر، علماً ان رصيده بين الشوطين بلغ 27 نقطة و10 متابعات.

© 2022 AFP