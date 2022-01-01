رالي دكار: اصابة سائق فرنسي بعد انفجار في سيارته

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

تعرّض سائق فرنسي في رالي داكار 2022 للإصابة بعد انفجار سيارته بالقرب من جدة، خضع على إثرها لعملية جراحية في المملكة العربية السعودية على أن يعود الى فرنسا لإستكمال العلاج

حائل (السعودية) (أ ف ب) – اصيب السائق الفرنسي فيليب بوترون في ساقه وخضع لعملية جراحية فيها اثر انفجار في سيارته خلال سباق رالي دكار وسيعود الى بلاده بحسب ما اعلن المنظمون السبت.

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وقال مدير السباق ديفيد كاستيرا لوكالة "فرانس إنفو" ان بوترون كان برفقة خمسة اشخاص لم يصب أي منهم بأذى لدى وقوع الحادث.

في المقابل، قالت منظمة "أموري سبورت" إن "حالته تتحسن وتتم الترتيبات لإعادته إلى فرنسا". وأضافت أنّ "سيارته توقفت فجأة خلال انفجار مفاجئ لا يزال مصدره مجهولاً حتى هذه اللحظة".

وكشفت أنّ "الشرطة السعودية توجهت على الفور إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها".

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا على تويتر أكدت فيه انّه "لا يوجد أي شبهات في الحادث الذي وقع لسيارة دعم لأحد السائقين المشاركين في رالي دكار 2022".

لكن وزارة الخارجية الفرنسية ناقضت نظيرتها السعودية ووجهت على موقعها على الإنترنت "نداء لاتخاذ اقصى درجات اليقظة من مخاطر أمنية".

وختمت "ثمة تحقيقات تجريها السلطات السعودية لمعرفة أسباب الحادث ولا يمكن استبعاد العمل الاجرامي".

© 2022 AFP