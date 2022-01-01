نيويورك استقبلت العام الجديد في ساحة تايمز سكوير رغم الوباء

يوكي إيوامورا ا ف ب

قصاصات الورق الملونة تتناثر على ساحة تايمز سكوير في وسط نيويورك عند حلول منتصف الليل في الأول من كانون الثاني/يناير 2022

نيويورك (أ ف ب) – رغم الموجة الجديدة من وباء كوفيد-19 التي تضرب نيويورك، احتفلت عاصمة الولايات المتحدة الثقافية برأس السنة في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في قلب حي مانهاتن مع إسقاط كرة الكريستال بحلول منتصف الليل ونثر قصاصات الورق فوق الميدان، وأضيف إلى المراسم هذه السنة أداء رئيس البلدية الجديد إريك أدامز اليمين الدستورية.

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وفي العام الماضي، أقيم هذا الحدث المعروف في جميع أنحاء العالم والذي يحتفل به وسط الموسيقى والمفرقعات ليل 31 كانون الثاني/يناير 2020 في ساحة شبه مقفرة بعد أشهر مروعة من الإصابات والوفيات جراء انتشار فيروس كورونا.

وهذه السنة، وفى رئيس بلدية نيويورك المنتهية ولايته بيل دي بلازيو بوعده بعودة الاحتفالات، فأطلق في تمام الساعة 23,59، قبل دقيقة من بدء العام الجديد، عملية العد العكسي أمام حشد اقتصر على 15 ألف شخص جميعهم ملقحون ويضعون كمامات، في حين تغص الساحة عادة بستين ألف محتفل.

كرة تايمز سكوير

وكما في كل سنة، استغرق الأمر ستين ثانية لإنزال الكرة المتوهجة البالغ قطرها 3,5 أمتار وزنتها أكثر من خمسة أطنان من أعلى عمود طوله عشرون مترا، وفي تمام منتصف الليل أطفئت الكرة وانطلقت ألعاب نارية في عرض كان مقتضبا هذه السنة، وسط هتافات الحشد الذي استقبل العام الجديد بتبادل القبلات.

الاحتفالات بالعام الجديد في ساحة تايمز سكوير في نيويورك العاصمة الثقافية للولايات المتحدة ليل 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 يوكي أيوامورا ا ف ب

وطبقا للتقاليد المتبعة كل سنة، ألقي أكثر من 1,3 طن من النثار من أعلى سطوح المباني المحيطة بتايمز سكوير.

وأبدت تاليا غرين الفتاة البالغة 12 عاما فرحتها بالمشهد الذي قدمت من فلوريدا مع عائلتها لمشاهدته في رحلة بالسيارة استغرقت 23 ساعة، وقالت "هذه التجربة، الأضواء، المشهد الرائع ورؤية الناس هكذا، إنه أمر جميل حقا".

"إنه حلم"

ولم تكن عائلة تالياه الوحيدة التي قدمت من ولاية أخرى، وقالت كروني ستوكس التي جاءت مع شريكها من مدينة ممفيس بولاية تينيسي (جنوب) متحدثة لوكالة فرانس برس "إنه حلم لنا".

وأضافت "رؤية هبوط الكرة في رأس السنة كان على قائمة الأشياء التي نود القيام بها، وتلقينا اللقاح من أجل ذلك" مضيفة "لم نكن ننوي أخذ اللقاح في بادئ الأمر، لكننا قرأنا تعليمات السلطات الصحية، فقمنا بذلك من أجل القدوم إلى هنا".

وبمواجهة تفشي المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى خلال الأسابيع الأخيرة وفي ظل الخوف من تكرار كابوس 2020 حين كانت نيويورك بؤرة وباء كوفيد-19، راهنت المدينة وولاية نيويورك على اللقاح وفحوص كشف الإصابات.

وأعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكل الجمعة تسجيل أكثر من 76500 إصابة بفيروس كورونا من أصل 340 ألف شخص أجريت لهم فحوص الكشف خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يعتبر حصيلة قياسية للولاية البالغ عدد سكانها 20 مليون نسمة.

وثمة نحو ثمانية آلاف مريض في المستشفيات.

قدمت ماكنزي ليلارد من دنفر بولاية كولورادو إلى نيويورك للمشاركة في الاحتفالات، وهي تقول إن خوفها من الإصابة بالوباء تراجع بعد تلقيها اللقاح بجرعتيه والجرعة والمعززة.

وإلى الاحتفالات، شهدت تايمز سكوير هذه السنة بعيد منتصف الليل انتقال مهام رئاسة بلدية المدينة من بيل دي بلازيو إلى خلفه إريك أدامز، الشرطي السابق الأسود الذي انتخب في 2 تشرين الثاني/نوفمبر بناء على برنامج يقوم على مكافحة الجريمة والفروقات الاجتماعية والاقتصادية في مدينة أشبه بفسيفساء اجتماعية وثقافية.

وأقسم أدامز اليمين على نسخة من الكتاب المقدس حاملا صورة والدته المتوفاة، وبجانبه عائلته.

وبدأ المحتفلون بالتجمع بعد الظهر في الساحة التي تقام فيها احتفالات رأس السنة كل عام منذ مطلع القرن العشرين.

وتايمز سكوير الواقعة عند ملتقى برودواي والشارع الثاني والأربعين، معروفة في العالم بأضوائها المشعة ليل نهار ولافتات المسارح والملاهي التي تغص بها واللوحات الإعلانية المنشرة على جوانبها، وهي التي أعطت نيويورك لقب "المدينة التي لا تنام أبدا"، ولو أنها لم تستعد بعد حاليا حيوية وصخب ما قبل الأزمة الصحية.

© 2022 AFP