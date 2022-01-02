"الملك كازو" سيلعب مجددا بعمر ال55

STR JIJI PRESS/ا ف ب

طوكيو (أ ف ب) – اعلن اسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا الملقب ب"الملك كازو" عودته الى الملاعب بعمر الخامسة والخمسين الاحد.

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وأكد اللاعب انه توصل الى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في مصاف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الاكبر.

وقال ميورا لوسائل الاعلام المحلية "الفريق متفق بنسبة مئة في المئة مع رغباتي" مشيرا الى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره.

وكان ميورا عزز رقمه القياسي كاللاعب الاكبر سنا في اليابان عندما دافع عن الوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الاولى في بلاده، لكن اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي انهى الموسم في المركز الاخير.

كان ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين في شباط/فبراير المقبل، من اشهر اللاعبين الاسيويين في التسعينيات من القرن الماضي، وقد بدأ مسيرته في صفوف نادي سانتوس البرازيلي الشهير عام 1986.

سجل 55 هدفا في 89 خاضها في صفوف منتخب اليابان وخاض غمار مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي في نهائيات كأس العالم.

© 2022 AFP