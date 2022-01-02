بايدن يتشاور الأحد هاتفيا مع نظيره الأوكراني بعد تحذير لبوتين

- البيت الابيض/اف ب

الرئيس الاميركي جو بايدن متحدثا عبر الهاتف الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في 30 كانون الاول/ديسمبر 2021

واشنطن (أ ف ب) – يجري الرئيس الاميركي جو بايدن الاحد اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد بضعة أيام من مباحثات هاتفية أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل.

إعلان اقرأ المزيد

واورد مسؤول في البيت الابيض أن بايدن سيكرر خلال المكالمة للرئيس الاوكراني "الدعم الاميركي لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها".

واضاف المسؤول أنه سيبحث ايضا "الانتشار العسكري الروسي على حدود أوكرانيا وسيعرض الاستعدادات للقاءات الدبلوماسية المقبلة الهادفة الى خفض التوتر في المنطقة".

واكد زيلينسكي الجمعة أنه يتطلع الى أن يناقش مع بايدن "سبل تنسيق التحرك لمصلحة السلام في أوكرانيا والأمن في أوروبا".

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بحشد عشرات آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لهجوم محتمل.

من جهتها، تؤكد روسيا أن ضمان أمنها يتم بمنع أي توسع لحلف شمال الاطلسي الذي تعتبره تهديدا وجوديا لها، ووضع حد للأنشطة العسكرية الغربية التي تؤكد أنها تجري في جوار الحدود الروسية.

وأكد بايدن أنه حذر الرئيس الروسي مجددا من أي محاولة لغزو أوكرانيا خلال اتصالهما الهاتفي الخميس.

وقال الرئيس الاميركي الجمعة "ابلغت الرئيس بوتين بوضوح أننا سنفرض عقوبات شديدة وسنزيد من وجودنا في أوروبا، لدى حلفائنا في حلف شمال الاطلسي".

واضاف أمام صحافيين في ويلمينغتون بولاية ديلاوير حيث يمضي أعياد نهاية العام "كنا واضحين: لا يمكنه، أكرر، لا يمكنه اجتياح اوكرانيا".

في المقابل، اعتبر الكرملين أن فرض عقوبات جديدة على موسكو سيكون "خطأ جسيما".

وإثر الاتصال الهاتفي، وهو الثاني بين الرئيسين في أقل من شهر، اعلنت موسكو أن بايدن تعهد عدم نشر "أسلحة هجومية" في اوكرانيا.

لكن البيت الابيض قلل من أهمية هذا الامر، ملاحظا أنه بمثابة تأكيد لسياسة قائمة أصلا وليس "التزاما جديدا".

وتبدأ روسيا والولايات المتحدة في التاسع من كانون الثاني/يناير مباحثات تتناول الشأن الأوكراني في جنيف، تتولاها نائبة وزير الخارجية الاميركي ويندي شيرمان ونظيرها الروسي سيرغي ريابكوف، على أن يليها في 12 منه اجتماع بين روسيا وحلف شمال الاطلسي ثم اجتماع في 13 منه في أطار منظمة الامن والتعاون في أوروبا.

© 2022 AFP