تعبئة من أجل حياة أسير فلسطيني مضرب عن الطعام حالته "خطيرة جدا"

محمود همص ا ف ب

سيدات فلسطينيات يشاركن في اعتصام نظمته حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2021 تضامنا مع الأسيرات المعتقلات في السجون الإسرائيلية

القدس (أ ف ب) – عبرت منظمات دولية وفلسطينية عن قلقها الأحد بشأن مصير أسير فلسطيني حالته "خطيرة جدا" بعد أكثر من أربعة أشهر من الإضراب عن الطعام.

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وينازع هشام أبو هواش الذي ينتمي إلى حركة الجهاد الإسلامي، الموت المضرب عن الطعام منذ أكثر نحو خمسة أشهر احتجاجا على اعتقاله الإداري.

وتشتبه اسرائيل بأن أبو هواش على علاقة بهجمات ضدها. وقد بدأ إضرابه عن الطعام في آب/أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم مركز شامير الطبي لياد أفييل إن حالة أبو هواش "صعبة ومعقدة".

من جهتها، أكدت الأحد أكدت عائشة حريبات زوجة أبو هواش لوكالة فرانس برس أن حالة زوجها "خطيرة جدا جدا".

وأضافت زوجة الأسير التي تتواجد حاليا معه في المستشفى وسط إسرائيل، أن زوجها في حالة "غيبوبة متقطعة". وقالت "كان يتحدث همسا لكن منذ الأمس لا ينطق أبدا ولا يعرف ماذا يدور من حوله".

وأضافت الزوجة أنه "حتى إذا أنهى إضرابه سيكون لديه مشاكل صعبة".

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان السبت "قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية" للأسير الفلسطيني. وقالت إن "أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة" محذرة من "فقدانه الحياة".

وأبو هواش (40 عاما) من مدينة دورا التابعة لمحافطة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.

وبدأ الأسير الفلسطيني المعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة أو محاكمة.

والاعتقال الإداري موروث من الانتداب البريطاني قبل العام 1948، وتضع إسرائيل بموجبه المعتقل في السجن من دون توجيه تهمة واضحة له. وتتراوح مدة الاعتقال الإداري من ثلاثة إلى ستة أشهر مع قابلية التمديد كما يحدث في كثير من الحالات.

وحذر نادي الأسير الفلسطيني في بيان نقلا عن المحامي جواد بولس من "احتمالية وفاة مفاجئة" لأبو هواش.

ولم يرد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) على استفسارات فرانس برس حول التهم الموجهة لأبو هواش.

وقالت زوجة أبو هواش أن محاميه بولس سيقدم الأحد "التماسا مستعجلا للمحكمة العليا يرفقه بتقارير وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة أطباء بلا حدود ولجنة الصليب الأحمر للإفراج عنه".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت في وقت سابق الشهر الماضي "التماسا تقدم به المحامي جواد بولس (...) طلبا بتعليق الاعتقال الإداري للمعتقل أبو هواش"، حسب نادي الأسير.

من جانبه، طالب وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على حسابه على تويتر "الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح أبو هواش فورا". وقال "نحملها (الحكومة الإسرائيلية) المسؤولية الكاملة عن حياته".

أما القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان فشدد على أن "الأسرى خط أحمر" مطالبا "المؤسسات الدولية والحقوقية التدخل العاجل".

ويقبع في المعتقلات الإسرائيلية أكثر من 4650 أسيرا وأسيرة، بينهم نحو 200 طفل وقاصر.

© 2022 AFP