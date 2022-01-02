ثلاثون موقوفاً في أمستردام خلال تظاهرة ضدّ القيود الصحية

فيل نيهوس ANP/ا ف ب

تظاهرة في أمستردام ضد القيود الصحية في هولندا في 2 ك2/يناير 2022.

امستردام (أ ف ب) – أعلنت الشرطة الهولندية الأحد أنّها أوقفت 30 شخصاً في أمستردام خلال تظاهرة محظورة جرت ضدّ القيود الصحيّة المفروضة في البلاد للحدّ من تفشّي المتحورة أوميكرون.

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وتجمع آلاف المتظاهرين في ساحة المتحف، إحدى الساحات الرئيسية في العاصمة الهولندية، بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة في بيان إنّه "بناء على طلب رئيس البلدية، تدخّلت الشرطة وتمّ توقيف 30 مشتبهاً به"، مشيرة إلى أنّ أربعة من عناصرها أصيبوا بجروح.

وأوضح البيان أنّ الموقوفين يلاحقون بتهم زعزعة النظام العام والاعتداء وحيازة سلاح ممنوع وعدم احترام الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ اثنين على الأقلّ من المتظاهرين أصيبا بجروح.

وقالت الشرطة إنّها نشرت عناصر من قوات مكافحة الشغب، مشيرة إلى أنّ بعضاً من عناصرها اضطروا لاستخدام القوة عندما رفض المتظاهرون مغادرة الميدان رغم التحذيرات المتكررة التي وجّهت لهم.

وهتف المتظاهرون "هنا هولندا، السلطة للشعب".

والقيود الصحية صارمة في هولندا حيث فرضت السلطات إغلاقاً جديداً قبل أسبوع من عيد الميلاد في مواجهة موجة جديدة لكوفيد-19 تجلّت خصوصاً بتفشي المتحورة أوميكرون.

وفي هذا السياق، أغلقت كل المتاجر غير الاساسية والمطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف والمسارح حتى 14 كانون الثاني/يناير، فيما أغلقت المدارس أقله حتى التاسع منه.

ويسمح فقط لشخصين بالاجتماع في المساحات الخارجية مع استثناءات تشمل مثلا الجنازات. لكن أي قيود لم تفرض على تنقل الأفراد.

© 2022 AFP