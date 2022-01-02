كأس أمم إفريقيا: السنغال تتفهم نادي واتفورد ب"منع" سار من المشاركة
نشرت في:
باريس (أ ف ب) – اتهم الاتحاد السنغالي لكرة القدم نادي واتفورد الذي يلعب في الدوري الانكليزي الممتاز بانه "منع" كهاجمه اسماعيل سار من المشاركة في كأس الامم الافريقية التي تنطلق في الكاميرون في التاسع من الشهر الحالي.
وأكد الاتحاد المحلي في بيان رسمي "عن ادانته العميقة للسلوك الخالي من الاحترام والمضر والتمييزي من قبل رؤساء واتفورد الذين يسعون بأي ثمن لمنع لاعب من الدفاع عن الوان منتخب بلاده".
وكان سار تألق في صفوف واتفورد مطلع الموسم الحالي وسجل 5 اهداف في 12 مباراة في الدوري الانكليزي قبل ان يصاب في ركبته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ويغيب عن المباريات الاخيرة لفريقه.
ويعتبر المنتخب السنغالي من ابرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب علما بانه حل وصيفا للمنتخب الجزائري البطل في النسخة الاخيرة من البطولة القارية في مصر عام 2019.
وكان واتفورد عرضة للانتقادات ايضا من قبل الاتحاد النيجيري في الايام الايام لرفضه تحرير مهاجمه النيجيري ايمانويل دينيس.
© 2022 AFP