السعودية تسجل أكثر من 1700 إصابة بكوفيد لأول مرة منذ حوالى ستة أشهر

ا ف ب/ارشيف

مسلمون يصلون في المسجد الحرام في مكة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021، في صفوف متباعدة التزاما باجراءات التباعد الاجتماعي التي أعيد فرضها مع تزايد إصابات فيروس كورونا.

الرياض (أ ف ب) – أعلنت السعودية الإثنين تسجيل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر 24 ساعة للمرة الأولى منذ نهاية حزيران/يونيو، فيما حذّرت السلطات من تصاعد "مخيف" في المؤشر الوبائي على وقع تفشّي المتحورة اوميكرون.

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وذكرت وزارة الصحة السعودية الإثنين أنها سجلت 1746 حالة إصابة جديدة مقابل 1024 إصابة الأحد و846 إصابة السبت، فيما ارتفع عدد الأشخاص الذين تعد حالاتهم حرجة إلى 90 مقابل 69 حالة الأحد و61 حالة السبت.

وسجلت المملكة التي تعد 34 مليون نسمة 100 حالة يوميا بالمتوسط لثلاثة أشهر بين 19 أيلول/سبتمبر و19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبل أن تزداد الأعداد بوتيرة متسارعة.

وسجلت السعودية أول حالة مؤكدة بالمتحورة اوميكرون شديدة العدوى في 1 كانون الأول/ديسمبر.

وسجّلت المملكة 1564 إصابة في 29 حزيران/يونيو الفائت، قبل ان تتراجع أعداد الإصابات بشكل كبير على وقع تسارع حملة التطعيم.

والأحد، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد عبد العالي في مؤتمر صحافي إنّ "الموجة الحالية هي الأعلى منذ بداية الوباء" في آذار/مارس 2020.

فيما أكّد المتحدث باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب في المؤتمر نفسه أنّ المؤشر الوبائي "يتصاعد بشكل ملحوظ ومخيف".

وحذّر من العودة إلى فرض حجر صحي على مستوى البلاد "في حال عدم التزامنا بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وسجّلت المملكة 8881 وفاة وأكثر من 559 ألف إصابة وهو المجموع الأعلى في الخليج.

والخميس، أعادت السعودية فرض إجراءات التباعد الاجتماعي في المسجد الحرام في مكة المكرّمة بعد أكثر من شهرين ونصف على إلغاء الاجراءات الاحترازية.

وقرّرت وزارة الصحة على ضوء ذلك إعادة إلزام وضع الكمامة والتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وفرضت وزارة الداخلية غرامة 1000 ريال (266 دولار) على من لا يلتزمون بوضع الكمامة.

كما حثّت السكان على تلقي الجرعة المعززة الثالثة، التي ستكون شرطا لدخول الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية بدءا من الأول من شباط/فبراير.

وأعلنت السعودية الأحد تقديم أكثر من 51 مليون جرعة لقاح لسكانها، تضمنت تلقيح نحو 66% من السكان بجرعتين.

© 2022 AFP