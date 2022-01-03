الكويت تحث مواطنيها على مغادرة دول أوروبية

ياسر الزيات ا ف ب/ارشيف

عامل طبي كويتي في مركز للتلقيح ضد فيروس كورونا في العاصمة الكويتية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021

الكويت (أ ف ب) – دعت الكويت مواطنيها إلى عدم التوجه إلى دول أوروبية عدة من بينها فرنسا والمانيا والمملكة المتحدة ومغادرتها في حال تواجدهم فيها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالمتحورة أوميكرون من فيروس كورونا.

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ويزور الكثير من مواطني الكويت أوروبا التي باتت مركزا لانتشار المتحورة أوميكرون، بغرض السياحة.

ودعت وزارة الخارجية الكويتية في بيانات نشرت مساء الأحد الكويتيين "إلى تأجيل سفرهم" بشكل عام ولا سيما إلى خمس دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وحثت الوزارة المواطنين الكويتيين "على مغادرة أراضي" هذه الدول والعودة إلى البلاد "نظرا للارتفاع الكبير وغير المسبوق للإصابات" بفيروس كورونا والمتحورة أوميكرون.

وارتفع عدد الإصابات اليومية في الكويت البالغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير زاد 20 مرة في غضون شهر ووصل إلى حوالى 600 حالة الأحد.

وشهدت الإصابات ارتفاعا كبيرا في دول الخليج الأخرى أيضا. وستفرض المملكة العربية السعودية اعتبارا من الأول من شباط/فبراير المقبل لزوم الحصول على جرعة معززة لدخول الأماكن العامة.

سل-عام/غ ر/لين

© 2022 AFP