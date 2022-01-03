دوري "أن بي ايه": سلتيكس يهزم ماجيك بفضل 50 نقطة لبراون

كاثلتين مولكاهي GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – سجل نجم بوسطن سلتيكس جايلين براون 50 نقطة (افضل رقم في مسيرته) ليقود فريقه الى قلب خسارته امام اورلاندو ماجيك والفوز 116-111 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين عاد النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش الى صفوف دالاس مافريكس بعد غيابه عن مباريات فريقه العشر الاخيرة بداعي الاصابة ثم كوفيد.

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وضرب براون بقوة في الربع الاخير عندما سجل 21 نقطة ليقلب فريقه تخلفه امام منافسه بفارق 14 نقطة قبل نهاية الوقت الاصلي ب4 دقائق و20 ثانية، علما بانه انهى المباراة مسجلا 11 متابعة و4 تمريرات حاسمة ايضا.

وكان براون سجل اعلى نسبة من النقاط في سلة نيويورك نيكس مع 46 نقطة في 20 تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقال براون "حاولت ان العب بقتالية طوال الوقت. شجعني زملائي على التسديد واعتقد بأني قمت بعمل جيد الليلة".

انهى بوسطن الشوط الاول بنتيجة 45-42 بعد ان تقدم بفارق 14 نقطة خلاله، لكن ماجيك تفوق عليه في الربع الثالث بتسجيله 35 نقطة مقابل 20 لسلتيكس ليتقدم عليه في نهايته بنتيجة 77-65.

خاض الفريقان المباراة في غياب افضل هدافين في صفوفهما فلم يشارك جايسون تاتوم للمباراة الرابعة تواليا مع بوسطن بسسب اشتباه باصابته بكوفيد-19، في حين غاب كول انتوني من اورلاندو لالتواء في كاحله.

ولم يتأثر فينيكس صنز الذي يستمر في مطاردة غولدن ستايت ووريرز على صدارة المنطقة الغربية، بغياب اربعة لاعبين ومدربه مونتي وليامس بداعي بروتوكول كوفيد-19، وحقق فوزا ساحقا على تشارلوت هورنتس 133-99.

وسجل ديفن بوكر 24 نقطة واضاف جالين سميث 19 نقطة و12 متابعة لصنز الذي رفع رصيده الى 28 فوزا مقابل 8 هزائم منذ مطلع الموسم الحالي.

ونجح لاعبو صنز في تسجيل 17 رمية ثلاثية خلال المباراة ليخرجوا بفوز عريض.

وقاد ليبرون جيمس لوس انجليس ليكرز الى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 108-103 بتسجيله 26 نقطة لكنه فشل في تخطي عتبة ال30 نقطة، فتوقفت هذه السلسلة عند 7 مباريات تواليا بينها واحدة سجل فيها 43 نقطة ليلة رأس السنة. كما فشل زميله راسل وستبروك في تحقيق "تريبل دابل" للمرة الرابعة تواليا واكتفى ب20 نقطة. وساهم ايضا في الفوز كل من ماليك مونك (20 نقطة) وافري برادلي وكارملو انتوني (كلاهما 14 نقطة). اما افضل مسجل في صفوف تمبروولفز فكان ناز ريد مع 23 نقطة و11 متابعة.

وثأر ليكرز بالتالي من الخسارة امام مينيسوتا مرتين هذا الموسم.

-عودة دونتشيتش-

وتألق النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش العائد بعد غياب عن المباريات العشر الاخيرة لدالاس مافريكس وسجل 14 نقطة و10 تمريرات حاسمة و9 متابعات في 31 دقيقة فقط ليساهم بفوزه على اوكلاهوما سيتي ثاندر 95-86.

يذكر ان دونتشيتش غاب عن 5 مباريات لاصابة في كاحله، وعن 5 مباريات اخرى بسبب كوفيد.

وعلق دونتشيتش على عودته بالقول "شعرت بأن صدري يلتهب. كان الشعور غريبا لكني سعيد، سعيدا جدا".

وفي المباراة ذاتها، بات لاعب اوكلاهوما سيتي جوش غيدي اصغر "روكي" ينجح في تحقيق "تريبل دابل" مع 17 نقطة و14 تمريرة حاسمة و13 متابعة بعمر 19 عاما وشهرين و23 يوما متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل بإسم صانع العاب تشارلوت هورنتس لاميلو بول.

وانهى كليفلاند كافالييرز سلسلة من 3 هزائم وتغلب على انديانا بايسرز 108-104 بفضل 24 نقطة لإيفان موبلي و20 لكيفن لاف.

واعرب لاف عن سعادته لاستعادة فريقه نغمة الانتصارات بقوله "امر جيد العودة لتحقيق الانتصارات" مشيرا الى ان فريقه عانى من الناحية العاطفية بعد خسارته للاعب الارتكاز الاسباني ريكي روبيو بسبب اصابة في ركبته الاسبوع الماضي ستبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي مباراتين اخريين، تغلب تورونتو رابتورز على نيويورك نيكس 120-105، وساكرامنتو كينغز على ميامي هيت 115-113.

© 2022 AFP