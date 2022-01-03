زلزال قوي قبالة ساحل تايوان الشرقي

سام ييه ا ف ب

تايبيه (أ ف ب) – ضرب زلزال قوي قبالة سواحل شرق تايوان مساء الاثنين، وفق ما أعلن المكتب المركزي للأرصاد الجوية، فيما شعر سكان العاصمة تايبيه بالهزّة لكن من دون أن ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

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وأفاد مكتب الأرصاد أن قوة الزلزال بلغت ست درجات وضرب على عمق منخفض بلغ 19 كيلومتر. وذكر مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن قوة الزلزال بلغت 6,2 درجات.

وحدد مركزه في البحر على بعد 56 كيلومترا شرق مدينة هوالين الساحلية.

وذكر مكتب الأرصاد أن أي تقارير لم ترد عن وقوع أضرار.

وأفاد مراسل فرانس برس في تايبيه أن المباني اهتّزت بشدة عندما ضرب الزلزال عند الساعة 17,46 (09,46 ت غ).

ولفت إلى أن "الهزّة تواصلت 20 ثانية فيما تحرّكت الأرض من جهة لأخرى".

وكثيرا ما تشهد تايوان زلازل إذ تقع الجزيرة قرب تقاطع صفيحتين تكتونيتين.

وبينما تؤدي الزلازل بهذه القوة إلى سقوط ضحايا، إلا أن الأمر يعتمد بدرجة كبيرة على مركز الزلزال وعمقه.

وضرب زلزال بقوة 6,5 درجات شمال شرق ييلان في تشرين الأول/أكتوبر حيث تسبب بأضرار ضئيلة نظرا إلى أنه كان على عمق 67 كيلومترا من بين عوامل أخرى.

وفي 2018، أدى زلزال بقوة 6,4 درجات شهدته هوالين، التي تعد وجهة سياحية، إلى مقتل 17 شخصا وإصابة نحو 300 بجروح.

© 2022 AFP