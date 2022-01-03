عاصفة ثلجية تشل العاصمة الأميركية ومنطقتها

روبيرتو شميد ا ف ب/AFP

امرأة امام البيت الابيض تحت الثلج في واشنطن في 3 كانون الثاني/يناير 2022

واشنطن (أ ف ب) – بعد موسم أعياد تميز بدرجات حرارة معتدلة، واجهت واشنطن ومنطقتها عاصفة ثلجية الاثنين مع تساقط الثلوج ما أدى إلى إغلاق المقار الفدرالية والمدارس وتوقف الحافلات والتسبب باضطرابات في حركة الملاحة الجوية.

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وغطت الثلوج قبة الكابيتول وتساقطت على البيت الأبيض: ويتوقع أن يتساقط ما بين 12 وأكثر من 25 سم من الثلوج على العاصمة الأميركية، كما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية ما وضع المدينة وولاية فرجينيا المجاورة تحت انذار عاصفة شتوية حتى الساعة 16,00 (21,00 ت غ).

قد تؤدي العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم الساحل الشرقي للولايات المتحدة مع رياح عاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى "انقطاع في التيار الكهربائي" و"عواصف ثلجية" و"فيضانات" محتملة، كما ذكرت الأرصاد الجوية.

وأمام هذا الطقس أعلنت الحكومة إغلاق المقار الفدرالية في مدينة واشنطن، ما أدى إلى إلغاء المؤتمر الصحافي اليومي للبيت الأبيض بينما يتوقع إلغاء وتأجيل التصويت الوحيد المقرر لليوم في مجلس الشيوخ حتى الثلاثاء.

كما أعلنت مدينة واشنطن وقف رحلات الحافلات وكذلك إغلاق مراكز الفحوص لكشف الاصابة بكوفيد وتعليق توزيع الفحوص السريعة.

كما تم إغلاق العديد من المدارس الاثنين بسبب تساقط الثلوج في منطقة واشنطن وماريلاند وفيرجينيا.

كما أدت العاصفة الشتوية إلى تفاقم الفوضى التي سادت أصلا على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة لأسابيع بسبب ارتفاع حالات كوفيد بسبب المتحورة اوميكرون.

والغيت العديد من الرحلات من مطارات رونالد ريغان الوطني وواشنطن وكذلك بالتيمور وفقًا لموقع فلايت أوير Flightaware الإلكتروني.

داكس/ليل/ص ك

© 2022 AFP