مقتل ستة أشخاص في هجوم نسب إلى حركة الشباب في كينيا

سايمون مينا ا ف ب/AFP

شرطي كيني امام مركبات احرقها اسلاميون صوماليون من حركة الشباب في 16 حزيران/يونيو 2014 في مبيكيتوني في لامو بكينيا

نيروبي (أ ف ب) – قتل ستة أشخاص الاثنين في منطقة لامو الواقعة في شرق كينيا عند الحدود مع الصومال، في هجوم يشتبه في أن مقاتلين من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة شنّوه، كما أكدت السلطات والشرطة الاثنين.

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وقالت الشرطة ان رجلا قطعت رأسه وخمسة قتلوا بالرصاص أو احرقوا في الهجوم الذي وقع في منطقة ريفية على بعد 420 كيلومترا من العاصمة نيروبي.

وقال إيرونغو ماشاريا المسؤول الحكومي المحلي لوكالة فرانس برس صباح الاثنين "تعرضنا لهجوم يشتبه في أن حركة الشباب شنّته في منطقة تسمى ويدهو، وراح ضحيته ستة أشخاص".

وأضاف "سندرس جميع الخيوط. لدينا فرق أمنية تطارد المهاجمين ولم يتم حتى الآن توقيف أي شخص".

وأكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أنه بحسب عناصر التحقيق الأولى، فإن بعض ضحايا الهجوم الذي وقع بين مساء الأحد وصباح الاثنين، متورطون في نزاعات على الأراضي.

وقالت الشرطة إن المهاجمين استخدموا السلاح الأبيض وقطعوا رأس مسن ثم نهبوا منزله، وقتلوا بالرصاص رجلا آخر عثر على جثته على جانب طريق.

وعلى مسافة قريبة عثر على جثث محترقة لأربعة رجال أيديهم مقيدة ولم يتسن التعرف على هوياتهم، بحسب تقرير للشرطة اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

وأضاف التقرير "أضرمت النيران في عدد من المنازل في البلدة. كما عثر على رصاصات فارغة وما زال التحقيق جاريا. ودان حاكم مقاطعة لامو فهيم تواها "الفظائع المرتكبة بحق أبرياء".

وصرح لفرانس برس "نأمل في توقيف الفاعلين بسرعة. اننا مقتنعون بانهم سيواجهون عدالة الأرض والسماء".

في كانون الثاني/يناير 2020، حذّرت حركة الشباب كينيا من أنها "لن تكون آمنة مطلقا" مهددة السياح وداعية إلى شن هجمات ضد مصالح أميركية.

ثم اقتحم مقاتلون من الحركة قاعدة عسكرية أميركية-كينية في لامو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أميركيين وتدمير طائرات عدة.

وفي الشهر نفسه، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في كمين استهدف حافلة كانت تسير في المنطقة حيث تقع جزيرة لامو السياحية، وبلدة ماليندي الواقعة جنوبا.

ومنذ تدخلها العسكري في جنوب الصومال في 2011 لمحاربة حركة الشباب، واجهت كينيا عددا من الهجمات الدامية، من بينها الهجومان اللذان استهدفا مركز تسوق "ويستغايت" في نيروبي (أيلول/سبتمبر 2013، 67 قتيلا) وجامعة غاريسا (نيسان/أبريل 2015، 148 قتيلا).

تعمل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة على إطاحة الحكومة الفدرالية الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي. وتسيطر الحركة على مساحات شاسعة في المناطق الريفية في الصومال.

© 2022 AFP