مقتل شخصين جراء فيضانات في جنوب إيران

هيثم الشقيري ا ف ب

طهران (أ ف ب) – لقي شخصان حتفهما في محافظة فارس بجنوب إيران جراء فيضانات، وفق ما أفاد مسؤول إغاثي محلي الإثنين.

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وقال مهدي خوبيار، نائب مدير جمعية الهلال الأحمر في فارس، إن "شخصين من هذه المحافظة علقا في (سيل) المياه ولقيا حتفهما"، وفق ما نقلت عنه وكالة "نادي المراسلين الشباب" المرتبطة بالتلفزيون الرسمي الإيراني.

وأشار خوبيار الى تسجيل وفاة في مدينة داراب، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الضحية الثانية.

وأوضح أن فرق الاغاثة "التي كانت في حال تأهب، أرسلت الى المناطق المتضررة بالفيضانات" في خمس مدن على الأقل في المحافظة الجنوبية.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن خوبيار قوله إن الهلال الأحمر "قدم مساعدات إغاثة وأنقذ" مئات الأشخاص.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية في الجمهورية الإسلامية، حذرت الأحد من تساقط أمطار غزيرة وحصول فيضانات في المحافظات الجنوبية للبلاد، بما يشمل كرمان وهرمزكان، وفق ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" الأحد عن تسجيل أضرار في عدد من الأراضي الزراعية في هرمزكان، وتعطل الحركة في بعض الطرق جراء غزارة الأمطار.

كذلك، تحدثت عن أضرار طالت بعض البنى التحتية في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيران.

ويتأثر جنوب إيران وبعض دول الخليج، بمنخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة. وحذّرت دول عربية في الخليج مواطنيها من أن هذه الأمطار ستمتد لأيام.

وفي الإمارات العربية المتّحدة، تساقطت أمطار غزيرة في أنحاء البلاد، خصوصًا في دبي وأبوظبي. وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المتوقع أن يستمرّ الطقس السيئ حتى يوم الخميس.

وشهدت المملكة العربية السعودية أيضًا هطول أمطار غزيرة بما في ذلك على المعتمرين في مدينة مكة. وحذّر جهاز الدفاع المدني من تواصل تساقط الأمطار بشكل معتدل في مناطق عدة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة التربية تعليق الصفوف والامتحانات في كل المدارس الحكومية والخاصة.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق تشهد فيضانات في مراحل متعددة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019، الى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالى ملياري دولار أميركي.

© 2022 AFP