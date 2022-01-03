وزير الدفاع الأميركي مصاب بكوفيد

واشنطن (أ ف ب) – أعلنت الولايات المتحدة الأحد أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مصاب بكوفيد-19 لكنّ أعراض المرض التي يعاني منها "خفيفة"، مشيرة إلى أنّه سيمكث في الحجر الصحّي في منزله على مدى الأيام الخمسة المقبلة.

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وقال البنتاغون في بيان إنّ أوستن ملقّح بالكامل ضدّ كوفيد-19، بما في ذلك بالجرعة الثالثة المعزّزة، "وبالتالي فإن إصابته أخفّ بكثير مما كانت لتكون عليه لو لم يكن كذلك".

ونقل البيان عن وزير الدفاع قوله إنّ "اللّقاحات تعمل وستظلّ شرطاً طبيّاً عسكرياً لأفرادنا".

وأضاف "أواصل تشجيع كلّ من هو مؤهّل لتلقّي جرعة معزّزة على أخذها"، مشيراً إلى أنّه سيحاول خلال فترة الحجر الصحّي "قدر الإمكان" حضور اجتماعات العمل افتراضياً.

وطمأن البيان إلى أنّ آخر لقاء جمع أوستن بالرئيس جو بايدن كان في 21 كانون الأول/ديسمبر، أي قبل أكثر من أسبوع من شعور الوزير بالأعراض وقد خضع يومذاك لفحص مخبري أتت نتيجته سلبية.

وكانت أول قوة اقتصادية في العالم تأمل في السيطرة على كوفيد، لكن عشية العام الجديد بدّد الفيروس آمالها مجدّداً إذ إنّ المتحوّرة أوميكرون الشديدة العدوى والتي ظهرت منذ شهر تتسبّب حالياً بارتفاع حادّ في أعداد الإصابات.

والمتحوّرة أوميكرون، الأسرع انتشاراً بالمقارنة مع النسخ المتحوّرة الأخرى من الفيروس، أصبحت الطفرة السائدة في الولايات المتّحدة، كما أنّ أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19 زادت بوتيرة مرتفعة إذ بلغت في المعدل 400 ألف إصابة جديدة يومياً.

وأعلن العديد من أعضاء الكونغرس البارزين إصابتهم بالفيروس في الآونة الأخيرة، في حين أنّ المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أصيبت بالمرض في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

© 2022 AFP