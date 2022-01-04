السيطرة على الحريق في برلمان جنوب افريقيا وتوقيف مشتبه به

رودجر بوش ا ف ب/AFP

برلمان جنوب افريقيا الذي خسر سقفه في الحريق في الكاب في 4 كانون الثاني/يناير 2022.

الكاب (أ ف ب) – تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في برلمان جنوب افريقيا على مدى يومين، كما أعلن رجال الإطفاء الثلاثاء وجرى توقيف مشتبه به الأحد في حرم المبنى مثل لفترة وجيزة أمام محكمة في الكاب.

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حضر زانديل كريسماس مافي، وهو رجل نحيل ملتح يبلغ من العمر 49 عاما يرتدي قميصا رماديا وسروال جينز، أمام محكمة الجنايات التي أجلت الجلسة إلى 11 كانون الثاني/يناير لإفساح المجال أمام المحققين لتحديد بعض عناصر التحقيق حين يصبح من الممكن الدخول الى المكان وتقييم كلفة الأضرار.

سيبقى المشتبه به في السجن في انتظار ذلك.

عند وصوله الى قاعة المحكمة رفع الكمامة وعرض وجهه أمام الكاميرات، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

كان أمام محاميه لوفويو غودلا الوقت لكي يقول إن موكله ينفي أي ضلوع له ويدفع ببراءته، وأمام الادعاء ليقول انه سيعارض أي افراج مشروط عنه.

نص الاتهام الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس يظهر ان المشتبه به متهم باقتحام المبنى الشاسع الواقع في وسط الكاب و"بإشعال النار في مباني البرلمان" وسرقة "أجهزة كمبيوتر محمولة وأطباق ووثائق".

واتى الحريق على القاعة التي يجتمع فيها النواب وحيث يلقي الرئيس خطابه السنوي إلى الأمة، ما ترك البلاد في حالة ذهول.

- كاميرات بدون مراقبة-

في هذا القسم الأحدث من المبنى الشاسع الذي يضم ثلاثة مباني شيّدت في حقبات مختلفة، اضطر رجال الاطفاء في بادئ الأمر الى التراجع الاحد أمام كثافة النيران قبل ان يعملوا على اخمادها ليلا.

زانديل مافي المشتبه به في حريق برلمان جنوب افريقيا يمثل أمام محكمة في الكاب في 4 كانون الثاني/يناير 2022. رودجر بوش ا ف ب/AFP

وكان الحريق اندلع مجددا بعد ظهر الاثنين بعدما خمد لفترة وجيزة، وعمل رجال الاطفاء على إخماده مساء وسط رياح قوية. وقال المتحدث باسم رجال الاطفاء جيرماين كارليز "لقد تأججت النيران بسبب الرياح القوية من جهة الجنوب الشرقي لكن رجال الاطفاء تمكنوا من السيطرة عليها قبيل منتصف الليل" (22,00 ت غ).

وأضاف أن النيران "تجددت لبعض الوقت قبل الساعة الخامسة (3,00 ت غ) لكن عناصر الاطفاء تمكنوا من إخمادها". وصباحا، تواجدت أربع شاحنات لجهاز الاطفاء في المكان وحوالى عشرين إطفائيا "لمتابعة تطور الوضع خلال النهار"، كما أوضح المتحدث.

واندلع الحريق فجر الأحد في أقدم جناح بالمبنى الذي انجز بناؤه العام 1884. ويضم الجناح التاريخي نحو أربعة آلاف قطعة فنيّة وتراثية يعود بعضها إلى القرن السابع عشر، وقد دمر سقفه بالكامل مخلفا فجوة كبيرة.

في الجناح الذي يضم غرفا قديمة مغطاة بخشب ثمين ومزينة بسجاد وستائر فاخرة، كانت درجات الحرارة لا تزال مرتفعة الإثنين واقتربت من مئة درجة.

يتألف المبنى الضخم من ثلاثة أجزاء يضم أحدها مقر الجمعية الوطنية والثاني المجلس الوطني للمقاطعات الذي يمثّل الغرفة العليا في البرلمان، والجزء التاريخي وهو الأقدم حيث كان يجتمع البرلمانيون سابقا.

بحسب المحققين، اندلع الحريق في مكانين مختلفين ولم يعمل نظام الاطفاء التلقائي بشكل صحيح لان المياه كان مقطوعة.

أظهرت كاميرات المراقبة أن زانديل مافي حضر حوالى الساعة 2,00 فجرا. وقالت وزيرة الأشغال العامة باتريسيا دو ليل لوكالة فرانس برس "لكن الأمن لم يراه الا حوالى الساعة 6,00 حين نظروا الى الشاشات وبعد ظهور الدخان".

وأضافت للصحافيين "الكاميرات كانت تعمل، المشكلة هي انه لم يراقبها أحد خلال تلك الليلة المشؤومة". وتابعت "هذا جزء أيضا من التحقيق. كيف لم نعلم في وقت سابق بوجود شخص في المبنى؟ لقد حصل خرق أمني بالتأكيد".

تحتضن الكاب مقر البرلمان منذ عام 1910، فيما يوجد مقر الحكومة في بريتوريا. وأعلن آخر رئيس أبيض لجنوب إفريقيا فريديريك دو كليرك الذي توفي في تشرين الثاني/نوفمبر، من البرلمان نهاية نظام الفصل العنصري في شباط/فبراير 1990.

جنوب افريقيا التي تعد 59 مليون نسمة لديها ثلاث عواصم: العاصمة الادارية في بريتوريا (شمال) والعاصمة التشريعية في الكاب (جنوب غرب) والعاصمة القضائية بلومفونتين (وسط). وتعد جوهانسبرغ، مركز الأعمال، أكبر مدينة في البلاد.

© 2022 AFP