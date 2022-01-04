المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش ينهي إضرابا عن الطعام استمر 141 يوما

حازم بدر ا ف ب

متظاهرون متضامنون مع المعتقل الفلسطيني لدى إسرائيل المضرب عن الطعام هشام أبو هواش في قريته الدورة في الضفة الغربية المحتلة في الثاني من كانون الثاني/يناير 2022

القدس (أ ف ب) – أوقف المعتقل الفلسطيني هشام أبو هواش مساء الثلاثاء أضرابا عن الطعام استمر 141 يوما احتجاجا على اعتقاله من قبل إسرائيل، بموجب اتفاق يمهد للافراج عنه نهاية شباط/فبراير على ما قال محاميه لوكالة فرانس برس.

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وقال محاميه جواد بولس الذي عاده في المستشفى الإسرائيلي حيث يخضع للمراقبة الطبية "وافق على انهاء إضرابه عن الطعام. وتناول الشاي وكل شيء على ما يرام".

وبموجب اتفاق ابرم بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين سيفرج عن أبو هواش في 26 شباط/فبراير موعد انتهاء اعتقاله إداريا لمدة ستة أشهر الذي لن يجدد على ما قال بولس واصفا ذلك بأنه "انتصار" لأبو هواش الذي تحتفل عائلته بقرب الإفراج عنه في مسقط رأسه دورا في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ أبو هواش الأربعين من العمر وهو عضو في حركة الجهاد الإسلامي وتشتبه إسرائيل في أنه مرتبط بهجمات على الدولة العبرية. وكان باشر إضرابا عن الطعام في آب/اغسطس الماضي احتجاجا على توقيفه من دون توجيه التهم إليه او محكمته منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

ويخضع أبو هواش وهو أب لخمسة أطفال للاعتقال الإداري الذي يسمح للسلطات الإسرائيلية بتوقيف الشخص من دون توجيه التهمة إليه مدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي قالت فرق طبية زارته إن وضعه "حرج" في حين أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن "قلقها من تداعيات دائمة على صحته واحتمال موته المفاجئ".

وحمّلت الحكومة الفلسطينية الاثنين إسرائيل "المسؤولية الكاملة" عن حياة أبو هواش مطالبة بالافراج عنه "فورا".

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الاثنين "إنّ المعتقل هشام أبو هواش يخوض معركته نيابة عن الشعب الفلسطيني أجمع في مواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، وليس من أجل حريته الشخصية فقط"، مشيرا الى أن هناك 500 معتقل رهن الاعتقال الإداري.

وحسب نادي الأسير الفلسطيني، هو الإضراب الأطول من نوعه بين المعتقلين.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 فلسطيني بينهم قاصرون ونساء، ومن ضمنهم معتقلون أوقفوا قبل توقيع اتفاقية السلام بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.

© 2022 AFP