ثمانية قتلى جراء الفيضانات في جنوب إيران

- الهلال الأحمر الإيراني/أ ف ب

صورة وزعها الهلال الأحمر الإيراني في الرابع من كانون الثاني/يناير 2022، تظهر عناصره يقدمون المساعدة لسيارة عالقة جراء فيضانات في محافظة هرمزكان بجنوب البلاد.

طهران (أ ف ب) – لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم جراء فيضانات في جنوب إيران نتجت عن أمطار غزيرة يتوقع أن تستمر حتى أواخر الأسبوع، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الثلاثاء.

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ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" عن المتحدث باسم هيئة الاغاثة الوطنية مجتبى خالدي قوله إنه "على إثر الفيضانات والأمطار خلال الأيام الماضية في المناطق الجنوبية من البلاد، سجل ارتفاع في عدد الضحايا والوفيات".

وأضاف "الى الآن، توفي ثمانية أشخاص ولا يزال اثنان في عداد المفقودين"، مشيرا الى أن السيول أدت أيضا الى إصابة 14 شخصا آخرين بجروح.

وسجلت خمس من الوفيات في فارس بجنوب الجمهورية الإسلامية، وفق ما نقلت "إرنا" عن المسؤول في هيئة إدارة الطوارئ في المحافظة رحيم آزادي.

وكان مسؤولون محليون أفادوا الإثنين عن وفاة شخصين في المحافظة.

وأوضح آزادي أن الأمطار والفيضانات تسببت بأضرار "في المزروعات والبنى التحتية والمنازل" في المدن والقرى.

من جهتها، أفاد الهلال الأحمر الإيراني عن توفير "إقامة طارئة لأكثر من ثلاثة آلاف شخص، ومساعدة إغاثية لأكثر من 20 ألفا"، وفق ما أفاد مسؤول عمليات الاغاثة والطوارئ في الجمعية مهدي وليبور قناة التلفزيون الرسمي.

وأوضح أن الفيضانات طالت "المنازل، والبنى التحتية كالطرق وأنظمة الاتصالات تعرضت لأضرار"، مشيرا الى أن أكثر من 500 فريق تابع للجمعية تيقوم بتوفير مساعدات للسكان في مناطق جنوب البلاد وشرقها.

ونشرت الجمعية الثلاثاء صورا على موقعها الالكتروني، تظهر قيام أفرادها بنصب خيم في صالات رياضية، ومساعدة سيارات عالقة في الفيضانات على الطرق، أو في مسارات جبلية غطتها ثلوج كثيفة.

وأوضحت الجمعية أن خدمات الاغاثة المقدمة حاليا تشمل 87 مدينة موزعة في عدد من المحافظات الإيرانية.

وأبلغ مسؤول في هيئة الأرصاد الجوية الإيرانية التلفزيون الرسمي، أنه يتوقع استمرار الظروف المناخية الحالية حتى الجمعة.

وبدأ المنخفض الجوي بالتأثير على مناطق جنوب إيران وعدد من الدول العربية في الخليج اعتبارا من نهاية الأسبوع الماضي، مع إصدار العديد منها تحذيرات بشأن الظروف المناخية.

وتساقطت أمطار غزيرة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة خصوصًا في دبي وأبوظبي. كما شهدت المملكة العربية السعودية أيضًا هطول أمطار غزيرة بما في ذلك على المعتمرين في مدينة مكة.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق تشهد فيضانات في مراحل متعددة.

وأدت فيضانات واسعة النطاق في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2019، الى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالى ملياري دولار.

© 2022 AFP