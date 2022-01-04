دوري "أن بي ايه": 56 نقطة ليونغ لا تكفي هوكس للفوز وتريبل دابل لامبيد

نيتشيل ليف غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد (إلى اليمين) يخترق نحو السلّة وسط مضايقة دفاعية بمواجهة هيوستن روكتس

لوس انجليس (أ ف ب) – انتزع بورتلاند ترايل بلايزرز فوزًا مثيرًا على حساب أتلانتا هوكس بنتيجة 136-131 في مباراة صاخبة الإثنين ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في مباراة شهدت ايضًا مبارزة شخصية بين أنفرني سايمونز وتراي يونغ.

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ورغم تسجيل يونغ 56 نقطة في أعلى رصيد شخصي هذا الموسم، تمكن ترايل بلايزرز بقيادة سايمونز الذي أحرز 43 نقطة من وضع حدّ لسلسلة من أربع هزائم متتالية.

وبات يونغ أكثر من سجّل نقاطًا في مباراة واحدة هذا الموسم متجاوزًا لاعب بروكلين نتس كيفن دورانت بـ 51 والتي سجلّها أمام ديترويت بيستونز في كانون الأول/ديسمبر. كما سجّل لاعبا ووريرز ستيفن كوري وبوسطن سلتيكس جايلن براون 50 نقطة في أوقات سابقة من هذا الموسم.

ومن جهته، برز سايمونز بتسجيله 13 تسديدة من اصل 21 محاولة، من بينها تسع ثلاثيات من أصل 16.

من جهة أخرى، أحرز الكاميروني جويل أمبيد ثالث تريبل دابل في مسيرته مع 31 نقطة، 15 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى تخطي هيوستن روكتس المتعثر 133-113.

وسجّل فوركان كوركماز 24 نقطة مع 11 متابعة ايضا للفريق الفائز، وأضاف اليه أيزياه جو 18 نقطة وسيث كوري 15 وتوبياس هاريس 14، ليحقّق سيكسرز فوزه الرابع تواليًا.

وفي واشنطن، تألق برادلي بيل وكايل كوزما بتسجيلهما 71 نقطة معًا ليقودا ويزاردز الى فوز متأخر على حساب تشارلوت هورنتس 124-121.

وسجّل كوزما 36 نقطة مع 14 متابعة وبيل 35 نقطة، فيما انهى دانيال غافورد اللقاء بـ 15 نقطة مع 11 متابعة من جانب ويزاردز.

وفي سان فرانسيسكو، أحرز جوردان بول وغاري بايتون 46 نقطة معًا ليعوّضا الاداء العادي الذي قدّمه النجم كوري ويقودا غولدن ستايت ووريرز الفوز على ميامي هيت 115-108.

واكتفى كوري بتسجيل تسع نقاط فقط في اللقاء بعد نجاحه بتسديدة ثلاثية واحدة من أصل عشر محاولات.

© 2022 AFP