كأس أمم إفريقيا: سار ينضم الى السنغال بعد نزاع مع واتفورد

رأى واتفورد أن سار الذي لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنكليزي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت غير جاهز بدنيًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

دكار (أ ف ب) – سينضم الجناح اسماعيلا سار الى صفوف المنتخب السنغالي للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تنطلق الأحد في الكاميرون، بعد شجار مع ناديه الانكليزي واتفورد الرافض تحريره.

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وجاء في بيان للاتحاد السنغالي لكرة القدم الثلاثاء أن اللاعب البالغ 23 عامًا "استقل رحلة +إير فرانس+ من لندن عند الساعة 11:30 صباحًا وسيصل الى دكار مساء".

وأثيرت الشكوك حول مشاركة سار في البطولة القارية بعد أن قال الاتحاد السنغالي إن واتفورد يرفض تحريره، إذ أشار في بيان الاسبوع الماضي الى أن النادي المنافس في الدوري الممتاز أظهر "سلوكًا غير محترم وخبيث وتمييزي".

ورأى واتفورد في بيان أن سار الذي لم يشارك في أي مباراة في الدوري الإنكليزي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ولم يتواجد حتى على دكة البدلاء في آخر مباراتين للفريق لعدم تعافيه من إصابة في أوتار الركبة، غير جاهز بدنيًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

وانضم نجم ليفربول ساديو مانيه وحارس تشلسي إدورا مندي الى صفوف منخب "الأسود" في المعسكر التدريبي في ضواحي العاصمة دكار يوم الاثنين.

وتعتبر السغال، وصيفة الجزائر في النسخة الاخيرة عام 2019، من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز.

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