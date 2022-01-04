كأس "ايه تي بي": زفيريف وبيريتيني يحافظان على آمال ألمانيا وإيطاليا

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

حقّق الألماني الكساندر زفيريف المصنّف الثالث عالميًا فوزه الثاني هذا الموسم في سيدني

سيدني (أ ف ب) – حقّق ألكسندر زفيريف وماتيو بيريتيني فوزين ثمينين الثلاثاء في النسخة الثالثة لكأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في سيدني، ليمنحا ألمانيا وإيطاليا تواليا أملا بالمنافسة على بطاقتي المجموعتين الثالثة والثانية الى نصف النهائي.

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وحقق زفيريف الثالث عالميا فوزه الثاني تواليًا في الموسم الجديد عندما تخطى الأميركي تايلور فريتز 6-4 و6-4، مرجحا كفة منتخب بلاده بعدما منحه يان-لينارد شتروف التقدم بفوز صعب على العملاق جون إيسنر 7-6 (9-7) و4-6 و7-5.

وكسبت الولايات المتحدة مباراة الزوجي بعدما تغلب فريتز وإيسنر على كيفن كرافييتس 6-صفر و6-3.

وعوضت ألمانيا خسارتها أمام بريطانيا 1-2 في الجولة الاولى، فلحقت بالولايات المتحدة إلى صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا بعدما منيت الأخيرة بخسارتها الاولى عقب فوزها على كندا 3-صفر في الجولة الاولى.

وتلعب بريطانيا مع كندا لاحقا. ويتأهل متصدرو المجموعات الأربع إلى نصف النهائي.

وقال زفيريف "بشكل عام، كان المستوى جيدًا بالنسبة للمباراة الثانية هذا العام، بقوة عالية وضربات قوية. الأهم هو فوز منتخب ألمانيا".

وحذا بيريتيني المصنف سابعا عالميا حذو زفيريف عندما رجح كفة منتخب بلاده أمام فرنسا بتغلبه على الفرنسي أوغو هومبير 6-4 و7-6 (8-6)، بعدما منحه يانيك سينر العاشر عالميًا التقدم بفوزه على أرثور رينديركينك 6-3 و7-6 (7-3).

ومنح بيريتيني وسينر ايطاليا النقطة الثالثة أمام فرنسا عندما تغلبا على الزوجي فابريس مارتان وادوار روجيه-فاسلان 6-3 و6-7 (7-9) و10-8.

وعوض بيريتيني خسارته المفاجئة امام الاسترالي أليكس دي مينور بمجموعتين نظيفتين الاحد في الجولة الأولى، وألحق الخسارة الأولى بهومبير الذي كان فجر مفاجأة من العيار الثقيل الأحد بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف بطل فلاشينغ ميدوز.

كما أعاد بيريتيني الأمل لإيطاليا في المنافسة على بطلقة المجموعة الثانية وذلك عقب خسارتها المخيّبة أمام أستراليا 1-2 الأحد، كما ألحق الخسارة الثانية بفرنسا عقب الاولى امام روسيا 1-2.

وتلتقي روسيا مع استراليا لاحقا.

وقال بيريتيني الذي ضرب بقوة بفضل إرساله عندما حقق 18 إرسالاً ساحقاً "إنه سلاح كبير أمتلكه وعندما يعمل بهذا الشكل، فإنه يساعدني كثيرًا".

وأضاف "كانت مباراة صعبة حقًا، لاسيما في هذه الظروف. إنه لاعب يتمتع بإرسال رائع، إنّه مخادع وعسراوي".

من جهته، قال سينر "لم يكن من السهل اللعب ضده (رينديركينك)، كانت هذه هي المرة الثالثة بالفعل. المجموعة الأولى كنت تحت السيطرة. في المجموعة الثانية، خسرت قليلاً من الحدّة".

وسبق ان تغلب رينديركينك على سينر في ليون العام الماضي، وبدا انه في طريقه لتحقيق فوز آخر الا انّ خطأ واحدًا سمح للإيطالي بالرد على إرساله والتقدم نحو الفوز.

© 2022 AFP