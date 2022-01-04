كأس "ايه تي بي": مدفيديف يقود روسيا لفوز ثان وزفيريف يعيد التوازن لألمانيا

محمد فاروق ا ف ب/ا ف ب

تغلب الروسي دانييل ميدفيديف المصنّف الثاني عالميًا على أليكس دي مينور في كأس "أيه تي بي" لكرة المضرب

سيدني (أ ف ب) – حقّق كل من الروسي دانييل مدفيديف والالماني ألكسندر زفيريف فوزين مهمَين الثلاثاء في النسخة الثالثة من كأس رابطة محترفي كرة المضرب "أيه تي بي" في سيدني، حيث يرفع المصنّفان الثاني والثالث عالميا تواليًا من وتيرة تحضيراتهما لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

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وعوّض مدفيديف حامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خسارته المفاجئة امام الفرنسي أوغو هومبير الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة وتمكن من التفوّق على الاسترالي أليكس دي مينور 6-4 و6-2.

ويدخل مدفيديف الى بطولة أستراليا المفتوحة هذا الشهر في التصنيف الثاني بعدما أكدّ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش مشاركته.

وكشف بعد المباراة أنّه تناول مسكنات بسبب الألم لخوض اللقاء، وقال "قبل المباراة، بصراحة، لم أكن أشعر بالارتياح".

وأضاف "لم أخبر ذلك لأي شخص من فريقي لأنني اضطررت إلى الخروج ومحاولة الفوز. تناولت بعض المسكنات وتمكنت من اللعب بشكل جيد".

وأوضح مدفيديف انّه عانى من الأوجاع بعد خوضه مباراة الفردي لحوالى ثلاث ساعات ثمّ مباشرة من بعدها مباراة الزوجي.

وحسم مدفيديف الفوز الثاني لمنتخب بلاده بعدما منحه رومان سافيولين الفوز الأول على حساب جيمس داكوورث 7-6 (8-6) و6-4 في مواجهة الفردي الاخرى.

ويخوض مدفيديف وسافيولين مباراة الزوجي ضد جون بيرز ولوك سافيل لاحقا.

وهي الخسارة الاولى لاستراليا بعد تغلبها على ايطاليا في الجولة الاولى.

وعززت روسيا صدارتها للمجموعة الثانية أمام استراليا وإيطاليا التي استعادت التوازن بفوزها على فرنسا 3-صفر بفضل جاك سينر وماتيو بيريتيني.

ومنح سينر العاشر عالميًا التقدم لإيطاليا بفوزه على أرثور رينديركينك 6-3 و7-6 (7-3)، ورجح بيريتيني السابع كفة منتخب بلاده بتغلبه على هومبير 6-4 و7-6 (8-6)، قبل أن يكسب بيريتيني وسينر مباراة الزوجي بفوزهما على فابريس مارتان وادوار روجيه-فاسلان 6-3 و6-7 (7-9) و10-8.

وعوض بيريتيني خسارته المفاجئة امام دي مينور بمجموعتين نظيفتين الاحد في الجولة الأولى، وأعاد الأمل لإيطاليا في المنافسة على بطاقة المجموعة الثانية وذلك عقب خسارتها المخيّبة أمام أستراليا 1-2 الأحد، كما ألحق الخسارة الثانية بفرنسا عقب الاولى امام روسيا 1-2.

وقال بيريتيني الذي ضرب بقوة بفضل إرساله عندما حقق 18 إرسالاً ساحقاً "إنه سلاح كبير أمتلكه وعندما يعمل بهذا الشكل، فإنه يساعدني كثيرًا".

وأضاف "كانت مباراة صعبة حقًا، لاسيما في هذه الظروف. إنه لاعب يتمتع بإرسال رائع، إنّه مخادع وعسراوي".

من جهته، قال سينر "لم يكن من السهل اللعب ضده (رينديركينك)، كانت هذه هي المرة الثالثة بالفعل. المجموعة الأولى كنت تحت السيطرة. في المجموعة الثانية، خسرت قليلاً من الحدّة".

وسبق ان تغلب رينديركينك على سينر في ليون العام الماضي، وبدا انه في طريقه لتحقيق فوز آخر الا انّ خطأ واحدًا سمح للإيطالي بالرد على إرساله والتقدم نحو الفوز.

وفي الجولة الثالثة الاخيرة، تلتقي روسيا مع ايطاليا، واستراليا مع فرنسا.

"سلاح كبير"

وحققت ألمانيا فوزين مهمين على الولايات المتحدة (2-1) بعدما تغلب يان-لينارد شتروف على جون إيسنر 7-6 (9-7) و4-6 و7-5، وزفيريف على تايلور فريتز 6-4 و6-4 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

حقّق الألماني ألكساندر زفيريف المصنّف الثالث عالميًا فوزه الثاني هذا الموسم في سيدني ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

وكسبت الولايات المتحدة مباراة الزوجي بعدما تغلب فريتز وإيسنر على كيفن كرافييتس 6-صفر و6-3.

وقال زفيريف "بشكل عام، كان المستوى جيدًا بالنسبة للمباراة الثانية هذا العام، بقوة عالية وضربات قوية. الأهم هو فوز منتخب ألمانيا".

وعوضت ألمانيا خسارتها أمام بريطانيا 1-2 في الجولة الاولى، فيما منيت الولايات المتحدة بخسارتها الاولى عقب فوزها على كندا 3-صفر في الجولة الاولى.

وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة بفارق المجموعات (كسبت 4 وخسرت 2) أمام بريطانيا وألمانيا (فاز كل منهما بثلاث مجموعات وخسر مثلها) وكندا (كسبت 2 وخسرت 4).

واستعادت كندا توازنها عقب خسارتها امام الولايات المتحدة صفر-3 في الجولة الاولى، وذلك بتغلبها على بريطانيا 2-1.

ومنح دانيال إيفانز التقدم لبريطانيا بفوزه على دينيس شابوفالوف 6-4 و6-4، لكن فيليكس أوجيه-ألياسيم أدرك التعادل لكندا بتغلبه على ماكرون نوري 7-6 (7-4) و6-3، قبل أن يحسم الثنائي الكندي شابوفالوف وأوجيه-ألياسيم مباراة الزوجي على حساب جايمي موراي وجو ساليسبوري 6-4 و6-1.

وستكون الجولة الثالثة الاخيرة حاسمة لتحديد بطل المجموعة الذي سيبلغ نصف النهائي، حيث تلتقي الولايات المتحدة مع بريطانيا، وألمانيا مع كندا.

© 2022 AFP