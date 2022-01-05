المتمردون اليمنيون يعلنون مقتل مسؤول في صفوفهم قرب مأرب

مقاتل من القوات اليمنية الحكومية قرب خط الجبهة مع الحوثيين في محافظة مأرب في 27 تشرين الاول/اكتوبر 2021

دبي (أ ف ب) – أعلن المتمردون اليمنيون والحكومة المعترف بها دوليا الأربعاء مقتل مسؤول محلي في صفوف المتمردين في محافظة شبوة القريبة من مأرب في شمال البلاد.

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وقالت وكالة سبأ للأنباء التابعة للمتمردين الحوثيين "نعت قيادة السلطة المحلية في شبوة، وكيل المحافظة أحمد محمد عبدالله الحمزة، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في معركة الدفاع عن الوطن بمديرية بيحان في المحافظة" من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها،أفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أن "غارة جوية استهدفت موكبا لقيادات الحوثيين مساء الثلاثاء" أدت إلى مقتل وإصابة مسؤولين آخرين في صفوف المتمردين.

ونادرا ما يعلن المتمردون الحوثيون عن خسائرهم.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للمتمردين أن طيران التحالف قام بشن "45 غارة على محافظة شبوة" الأربعاء.

من جانبها، أفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة المعترف بها دوليا مقتل 12 من القوات الحكومية في "قصف بصاروخ باليستي" أطلقه المتمردون استهدف منزل مسؤول محلي في مديرية عسيلان في المحافظة.

واشتد القتال في الأسابيع الأخيرة في محافظتي شبوة والبيضاء المحاذيتين لمأرب مع استقدام قوات من "ألوية العمالقة" التي حققت تقدما في محافظة شبوة في الأيام الأخيرة.

تأسّست ألوية العمالقة أواخر عام 2015 في منطقة الساحل الغربي، وتضم 15 ألف مقاتل على الأقل.

وتحظى هذه الألوية بدعم من الإمارات والسعودية، وقامت بدور في قتال المتمردين الحوثيين على طول شريط ساحلي يبلغ طوله 300 كيلومتر، من منطقة باب المندب حتى الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

ويقاتل المتمردون الحوثيون منذ شباط/فبراير الماضي بشراسة القوات الموالية للحكومة التي تسيطر على مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بهدف الوصول الى المدينة، ما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني.

ويدور النزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

© 2022 AFP