بطولة أستراليا المفتوحة: مشكلة في تأشيرة الدخول تحجز ديوكوفيتش في المطار

بول كروك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا معضلة جديدة قد تحول دون مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة بعدما رفض مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب التأشيرة الخاص به

ملبورن (أ ف ب) – يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا معضلة جديدة قد تحول دون مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك بعدما رفض مسؤولو حكومة ولاية فيكتوريا دعم طلب تأشيرة الدخول الخاص به.

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وقالت وزيرة الرياضة في فيكتوريا بالإنابة، جالا بولفورد الأربعاء إن ولايتها رفضت طلبًا للمساعدة وأن الموافقة على التأشيرات مسألة تخص الحكومة الفيدرالية.

ولم يتضح سبب حاجة حكومة الولاية لتقديم دعمها، لكنّ تقارير إعلامية أسترالية أفادت أن بطل أستراليا المفتوحة تسع مرات قدّم ربما طلبًا للحصول على نوع خاطئ من التأشيرات.

وبحسب ما أشارت التقارير، فقد وصل "ديوكو" الى ملبورن في وقت متأخر الأربعاء.

وقالت بولفورد في تغريدة على تويتر "طلبت الحكومة الفيدرالية ما إذا كنا سندعم طلب تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش لدخول أستراليا".

وتابعت "لن نقدم دعمًا فرديًا لطلب التأشيرة لنوفاك ديوكوفيتش للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب لعام 2022".

وقالت الصحيفة الأسترالية إنّ ديوكوفيتش كان يسعى لدخول البلاد بتأشيرة عمل "يعتقد أنها تتطلب دعمًا من حكومة ولاية فيكتوريا".

وقالت صحيفة "ذي ايدج" في ملبورن إن قوات الحدود الفيدرالية اتصلت بحكومة فيكتوريا عندما أدركت أن فريق ديوكوفيتش قد طلب "النوع الخطأ من التأشيرة".

وأفادت الصحيفة ذاتها انه من المحتمل أن يُسمح للمصنف أول عالمياً بالخروج من طائرته إلى ملبورن لكن المشكلة كانت تؤخر اجراءات دخوله".

وأعرب الأستراليون عن غضبهم العارم عندما علموا أن النجم الصربي المعارض للقاح قد حصل على إعفاء طبي من لقاح كوفيد من أجل المشاركة في البطولة الكبرى هذا الشهر.

وقال رئيس الاتحاد الأسترالي كريغ تايلي إن المصنف أول عالميًا لم يتلقَ أي معاملة تفضيلية للحصول على هذا الإعفاء، خلال عملية أشرفت عليها السلطات الأسترالية وسلطات ولاية فيكتوريا.

وتفرض أستراليا على جميع المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة الحصول على اللقاح او نيل إعفاء طبي، والذي يُمنح فقط بعد تقييمه من قبل لجنتي خبراء مستقلين.

وأعلن ديوكوفيتش في وقت متأخر الثلاثاء أنه في طريقه إلى ملبورن بحصوله على إعفاء طبي منهيًا الجدل والغموض اللذين رافقا قضية مشاركته في أستراليا الكبرى.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه سيطلب من ديوكوفيتش إثبات أن "الإعفاء الطبي" الذي حصل عليه للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة كان مبررًا، وإلا فسيتم إرجاعه "إلى بلده بأول طائرة".

وقال موريسون في مؤتمر صحافي "نحن ننتظر تقديمه وأن يزودنا بأدلة تبرر" هذا الإعفاء. إذا كانت أدلته غير كافية، فلن يتم التعامل معه بشكل مختلف عن أي شخص آخر، وسيعود إلى وطنه بالطائرة الأولى. لن تكون هناك قاعدة خاصة لنوفاك ديوكوفيتش، ولا واحدة".

ويسعى ديوكوفيتش إلى لقبه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة والرابع توالياً والـ21 في الغراند سلام، لينفرد بالتالي بالرقم القياسي في عدد الألقاب في البطولات الكبرى الذي يتقاسمه حالياً مع الإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر.

© 2022 AFP