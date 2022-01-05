ترامب يلغي مؤتمره الصحافي المقرّر الخميس بمناسبة ذكرى اقتحام الكابيتول

واشنطن (أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان مقرّراً أن يعقده الخميس في فلوريدا بمناسبة ذكرى اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في واشنطن.

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وقال ترامب في بيان إنّه قرّر إلغاء هذا المؤتمر الصحافي "في ضوء التحيّز الكامل وانعدام النزاهة" اللذين برهنت عنهما، على حدّ قوله، كلّ من اللجنة البرلمانية التي تحقّق في ملابسات اقتحام مقرّ الكونغرس، ووسائل الإعلام "المضلِّلة".

وإذ أعلن الملياردير الجمهوري في بيانه أنّه سيلقي خطاباً خلال تجمّع في ولاية أريزونا في 15 كانون الثاني/يناير، جدّد التأكيد على أنّ الانتخابات الرئاسية التي خسرها أمام الرئيس جو بايدن في نهاية 2020 شابتها عمليات "تزوير" لم يقدّم كعادته أيّ دليل عليها.

ووصف الرئيس السابق في بيانه هزيمته أمام بايدن بأنّها "جريمة القرن!"، على الرّغم من أنّ المرشّح الجمهوري تقدّم عليه بأكثر من سبعة ملايين صوت.

ولم يوضح ترامب الأسباب الحقيقية التي دفعته لإلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان يفترض أن يعقده في منتجعه الفخم مارالاغو في فلوريدا (جنوب شرق).

© 2022 AFP